土木工学トレーニングビデオジェネレーター：コースを迅速に作成

土木工学のスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換し、強力なテキストからビデオへの変換を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
建設現場の作業員とプロジェクトマネージャーを対象に、土壌圧密試験の正しい手順を示す45秒の指導ビデオを開発してください。動的なステップバイステップのビジュアルとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要な安全性と運用プロトコルを正確かつ効率的に伝えます。
サンプルプロンプト2
経験豊富な土木技術者と業界専門家向けに、革新的なスマートシティインフラソリューションを紹介する30秒の最先端の説明ビデオをデザインしてください。モダンでハイテクな美学と魅力的なグラフィックス、洗練されたナレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して、教育ビデオプラットフォームから高度な概念を視覚的に美しくプロフェッショナルに提示します。
サンプルプロンプト3
新しく採用された土木技術者とサポートスタッフのために、会社の文化と初期プロジェクトのワークフローを明確で企業向けのビジュアルと親しみやすいナレーションで詳細に説明する50秒のオンボーディングビデオを作成してください。このeラーニングコンテンツ作成イニシアチブは、HeyGenのナレーション生成を活用して、すべての紹介資料で一貫したプロフェッショナルなトーンを維持し、新しいチームメンバーのスムーズな移行を促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

土木工学トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

リアルなアバターと魅力的なコンテンツを備えたAIを使用して、プロフェッショナルでカスタムな土木工学トレーニングビデオを迅速かつ簡単に生成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
土木工学のトレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。テキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトを自動的に動的なビデオに変換し、明確で一貫したナレーションを確保します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
トレーニングビデオをホストするために多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなプレゼンターは、視聴者を引き込み、複雑な土木工学の概念を理解しやすくします。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
土木工学プロジェクトに特化した関連画像、ビデオ、画面録画でビデオを強化します。高度なナレーション生成で音声を洗練し、複数の言語で自然なナレーションを可能にします。
4
Step 4
教育コンテンツをエクスポート
カスタムトレーニングビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートします。eラーニングプラットフォームへのシームレスな統合のために、SCORMパッケージとしてコンテンツをエクスポートし、配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的トピックを明確化

複雑な土木工学の概念を、理解しやすく視覚的に魅力的なAIビデオに分解し、すべての学習者の理解を向上させます。

よくある質問

よくある質問

HeyGenはどのようにカスタムトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートとAIアバターを使用して非常に魅力的なカスタムトレーニングビデオを制作する力を提供します。特定のeラーニングコンテンツ作成ニーズに合わせてコンテンツを簡単にカスタマイズでき、各トレーニングをユニークで効果的にします。

HeyGenがトレーニングに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換する強力なAIビデオメーカーとして際立っています。リアルなAIアバターを使用した高度なテキストからビデオへの変換とナレーション生成機能により、魅力的な教育コンテンツの迅速な作成が簡単になります。

HeyGenは多様なチーム向けのオンボーディングビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるオンボーディングビデオを簡単に作成するための理想的なトレーニングビデオジェネレーターです。多言語AI機能により、メッセージがグローバルな労働力に響き渡り、すべての人の学習体験を向上させます。

HeyGenはeラーニングのための魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して高品質のトレーニングビデオを生成することで、eラーニングコンテンツの作成を簡素化します。これらのプロフェッショナルに制作されたビデオは、さまざまな教育ビデオプラットフォームソリューションやSCORMパッケージにシームレスに組み込むことができます。