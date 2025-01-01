市民サービスビデオジェネレーター: 効果的なPSAを作成
強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、魅力的な市民意識向上キャンペーンや説明ビデオを迅速に作成します。
高校生や初めて投票する人を対象にした45秒の「市民参加ビデオメーカー」教育ビデオを開発し、地方選挙の重要性を説明します。このビデオはアニメーション要素を取り入れ、明確で情報豊かなビジュアルスタイルと、HeyGenのAIアバターによるプロフェッショナルで落ち着いた声で権威と明確さを伝えます。
小規模ビジネスオーナーやコミュニティリーダー向けに、HeyGenの「市民サービスビデオジェネレーター」機能を活用した30秒の簡潔なビデオを制作し、地域のコミュニティ開発プロジェクトを促進します。ビデオはプロフェッショナルで直接的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、迅速で効果的なコミュニケーションを行い、参加を促します。
多様な都市人口、特に英語を母国語としない人々に向けた90秒の包括的なビデオを設計し、「AIビデオエージェント」として機能し、利用可能な地域の公衆衛生サービスについての認識を高めます。共感的で包括的なビジュアルスタイルを採用し、多様な画面上の表現と明確なナラティブを用い、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して最大限のアクセシビリティと理解を促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように市民サービスビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenはユーザーが簡単に市民サービスビデオジェネレーターになることを可能にします。私たちのプラットフォームを使用すると、AIアバターと強力なビデオテンプレートを使用して、スクリプトを効果的なビジュアルコンテンツに変換し、魅力的な市民参加ビデオや公共サービスのお知らせを作成できます。
HeyGenは公共サービスのお知らせを作成するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、公共サービスのお知らせの作成を効率化します。ユーザーはAIアバターとテキストからのリアルな音声生成、さらに自動字幕/キャプションを活用して、プロフェッショナルでアクセスしやすい公共意識向上コンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはコミュニティ意識向上キャンペーンのための魅力的な公共アクセスビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは魅力的な公共アクセスビデオやコミュニティ意識向上キャンペーンを制作するための理想的な市民参加ビデオメーカーです。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを使用して、視聴者に響く教育ビデオコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenは政府ビデオの一貫したブランディングのためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはすべての政府ビデオで一貫性を確保するための包括的なブランディングコントロールを提供しています。組織のロゴ、特定の色、フォントを簡単に適用して、プロフェッショナルで認識しやすいブランドアイデンティティをすべてのビデオに維持できます。