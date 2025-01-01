市民学習ビデオメーカー：影響力のある教育コンテンツを作成

テキストからビデオへの変換を使用して、スクリプトを影響力のある市民学習に簡単に変換し、教育コンテンツでより広い視聴者にリーチしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利団体や教育者を対象にした45秒の公共意識向上キャンペーンビデオを開発し、HeyGenのテキストからビデオへの機能がどのように影響力のある市民学習ビデオメーカーコンテンツの作成を簡素化するかを紹介してください。ビデオにはダイナミックなビジュアル、明確な自動字幕、そしてスクリプトを完全なビデオに変換する容易さを示す力強いナレーションを含めてください。
サンプルプロンプト2
一般市民を対象にした30秒の公共サービスアナウンスメントを作成し、プロフェッショナルなAIアバターを使用して有権者登録を促進してください。ビデオの視覚および音声スタイルは親しみやすく、信頼でき、直接的であるべきで、インスパイアリングな背景音楽とナレーション機能を使用して生成された簡潔なメッセージをアバターが伝えるようにしてください。
サンプルプロンプト3
市民組織内のソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのテンプレートとシーン、異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用したエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを説明する1分30秒のチュートリアルをデザインしてください。視覚スタイルはクリーンなUIショーケースで、各ステップを説明する明るいナレーションで視聴者をガイドしてください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市民学習ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルでAIを活用したビデオで市民教育を強化しましょう。複雑なトピックを迅速かつ効果的に魅力的な指導コンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
市民学習スクリプトをプラットフォームに直接貼り付け、テキストからビデオへの技術を活用して教育コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なプロフェッショナルAIアバターから選択し、視聴者にとって魅力的で親しみやすいプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用する
自動字幕を使用してビデオのリーチを拡大し、市民学習メッセージがすべての視聴者にとってアクセス可能で明確であることを保証し、視覚コンテンツを補完します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポートする
多様なアスペクト比のリサイズオプションで指導ビデオを最終化し、ソーシャルメディア、プレゼンテーション、または公共意識向上キャンペーンに完全に適したものにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共意識向上キャンペーンを開始

.

ソーシャルメディア向けに影響力のある公共意識向上キャンペーンやPSAを迅速に作成し、市民の関与を促進し、コミュニティに情報を提供します。

よくある質問

HeyGenは市民学習のための指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用し、ユーザーがテキストからビデオスクリプトを魅力的な教育コンテンツに簡単に変換できるようにします。プロフェッショナルなAIアバターとリアルなナレーション生成により、説得力のある市民学習ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは教育コンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは自動字幕、多様なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズオプションなどの強力な機能を提供し、あらゆるプラットフォームに最適化されたビデオを作成できます。包括的なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームにより、すべての公共意識向上キャンペーンや市民教育のニーズに対して高品質な出力を保証します。

HeyGenで作成したビデオのブランディングや外観をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを市民学習ビデオに組み込むことができます。また、さまざまなビデオテンプレートを利用して、すべての公共サービスアナウンスメントや教育コンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenはAIアバターとナレーションのプロフェッショナルな品質をどのように保証しますか？

HeyGenは最先端のAIを利用して、非常にリアルなプロフェッショナルなAIアバターと自然な音声のナレーション生成を行います。これにより、指導ビデオが信頼性のある魅力的なメッセージを届けることができ、市民学習ビデオメーカーとして理想的です。