市民指導ビデオジェネレーター: コミュニティを巻き込む
インテリジェントなテキストからビデオへの機能を使用して、強力な公共意識向上ビデオや教育コンテンツを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若者や初めて投票する人々を対象に、登録して今後の選挙に参加することを促す30秒の公共サービスアナウンスメントを作成してください。この「公共サービスアナウンスメント」は、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとインパクトのあるメッセージを持たせてください。「市民参加」の重要性を強調するために、プロフェッショナルなナレーションを提供する「ボイスオーバー生成」を使用して、明確さとリーチを確保してください。
市内で最近実施された新しいリサイクルポリシーを簡潔に説明する60秒の説明ビデオを一般市民向けに開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでシンプルなもので、理解しやすいグラフィックと落ち着いた権威ある声を使用してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して「説明ビデオ」を効果的に構成し、「指導ビデオ」に必要なすべての重要情報を明確に提示してください。
ボランティアやコミュニティオーガナイザーを対象に、地元のボランティア活動のポジティブな影響を紹介し、「市民参加ビデオ」を促進する45秒の「公共意識向上キャンペーン」ビデオをデザインしてください。ビデオは温かみのあるコミュニティ重視のビジュアル美学を持ち、親しみやすいイメージとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを備えている必要があります。より広い視聴者へのアクセスを向上させるために、プレゼンテーション全体に「字幕/キャプション」を含めてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な市民参加ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとダイナミックなビデオテンプレートを使用して、魅力的な公共意識向上キャンペーンや指導ビデオを制作する力を提供します。簡単にプロフェッショナルな品質のコンテンツにアイデアを変換できます。
HeyGenはテキストを視覚的に豊かな指導ビデオに変換できますか？
はい、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトを簡単に高品質な指導ビデオに変換できます。カスタマイズ可能なAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを明確に説明します。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントを効率的に開発するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは包括的なメディアライブラリ、多様なビデオテンプレート、AIアバターの作成機能を提供し、公共サービスアナウンスメントの制作を効率化します。これらの機能により、教育コンテンツ制作者は迅速に影響力のある公共意識向上キャンペーンを生成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様な市民指導コンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを提供することで、多様な市民指導コンテンツの作成をサポートし、ビデオがどのプラットフォームにも最適化されるようにします。特定のチャンネルに合わせた説明ビデオや市民参加コンテンツで、より広い視聴者に効率的にリーチできます。