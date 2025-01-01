市民参加ビデオメーカー: 今すぐコミュニティを巻き込もう
リアルなAIアバターを使って、コミュニティに響く強力な公共サービスアナウンスメントやアドボカシーコンテンツを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元政府の役人、潜在的なボランティア、コミュニティリーダーを対象にした45秒のコミュニティ意識向上キャンペーンビデオを開発し、新しい近隣公園のイニシアチブへの支持を集めることを目指します。プロフェッショナルでありながらインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、実際の映像を取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して自信に満ちたナレーションを行い、市民参加ビデオを効果的に作成します。
HeyGenの字幕/キャプションを使用して、複雑な地元条例を理解しようとする住民向けの60秒の公共意識向上キャンペーンビデオをデザインし、教育的で明確なビジュアルプレゼンテーションをシンプルなグラフィックやアニメーションで行い、理解しやすいナレーションを添えて市民参加を促進します。
社会的な目的のための20秒のダイナミックなビデオを制作し、若者や学生に地元のボランティア活動に参加するよう促します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、テンポの速いインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを作り、クイックカットとモダンなサウンドトラックを使用して、若者の観客に響く魅力的な市民参加ビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用した市民参加ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトからテキストをビデオに変換する高度なAIを活用した市民参加ビデオメーカーです。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな市民参加ビデオや公共サービスアナウンスメントを効率的に作成することができます。
HeyGenは市民参加ビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、自動ボイスオーバー生成、正確な字幕/キャプション、そして多様な事前デザインされたビデオテンプレートなどの機能を提供し、影響力のある公共意識向上キャンペーンの制作を加速します。
HeyGenはコミュニティ意識向上キャンペーンのための魅力的な市民ビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはコミュニティ意識向上キャンペーンのための高いエンゲージメントを持つ市民ビデオを作成するのに役立ちます。カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、強力なブランディングコントロールを活用して、観客に響く魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenは社会的な目的のアドボカシーのためのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやカラースキームをビデオにシームレスに統合することができます。これにより、すべての社会的な目的のアドボカシーコンテンツが一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持し、メッセージを効果的に強化します。