市民参加ビデオメーカー: 今すぐコミュニティを巻き込もう

リアルなAIアバターを使って、コミュニティに響く強力な公共サービスアナウンスメントやアドボカシーコンテンツを作成しましょう。

144/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元政府の役人、潜在的なボランティア、コミュニティリーダーを対象にした45秒のコミュニティ意識向上キャンペーンビデオを開発し、新しい近隣公園のイニシアチブへの支持を集めることを目指します。プロフェッショナルでありながらインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、実際の映像を取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して自信に満ちたナレーションを行い、市民参加ビデオを効果的に作成します。
サンプルプロンプト2
HeyGenの字幕/キャプションを使用して、複雑な地元条例を理解しようとする住民向けの60秒の公共意識向上キャンペーンビデオをデザインし、教育的で明確なビジュアルプレゼンテーションをシンプルなグラフィックやアニメーションで行い、理解しやすいナレーションを添えて市民参加を促進します。
サンプルプロンプト3
社会的な目的のための20秒のダイナミックなビデオを制作し、若者や学生に地元のボランティア活動に参加するよう促します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、テンポの速いインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを作り、クイックカットとモダンなサウンドトラックを使用して、若者の観客に響く魅力的な市民参加ビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市民参加ビデオメーカーの使い方

AIを活用した市民参加ビデオメーカーで、コミュニティメッセージを効果的なビデオに簡単に変換しましょう。たった4つのステップで魅力的なコンテンツを作成できます。

1
Step 1
スクリプトを作成
市民参加メッセージをエディターに貼り付け、強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、言葉を魅力的なコンテンツに瞬時に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選び、メッセージを伝えることで、市民参加ビデオに人間味と魅力を加えます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
組織のロゴや色を高度なブランディングコントロールを使用して統合し、一貫性を保ち、公共意識向上キャンペーンを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
柔軟なエクスポートオプションを使用して、最終的な高品質の市民参加ビデオを生成し、さまざまなプラットフォームでの共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な公共サービスアナウンスメントを作成

.

プロフェッショナルで注目を集める公共サービスアナウンスメントを簡単に制作し、重要な市民メッセージをターゲットオーディエンスに確実に届けます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを活用した市民参加ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトからテキストをビデオに変換する高度なAIを活用した市民参加ビデオメーカーです。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな市民参加ビデオや公共サービスアナウンスメントを効率的に作成することができます。

HeyGenは市民参加ビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自動ボイスオーバー生成、正確な字幕/キャプション、そして多様な事前デザインされたビデオテンプレートなどの機能を提供し、影響力のある公共意識向上キャンペーンの制作を加速します。

HeyGenはコミュニティ意識向上キャンペーンのための魅力的な市民ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはコミュニティ意識向上キャンペーンのための高いエンゲージメントを持つ市民ビデオを作成するのに役立ちます。カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、強力なブランディングコントロールを活用して、観客に響く魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは社会的な目的のアドボカシーのためのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやカラースキームをビデオにシームレスに統合することができます。これにより、すべての社会的な目的のアドボカシーコンテンツが一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持し、メッセージを効果的に強化します。