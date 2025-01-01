市民教育ビデオメーカー：AIで学習を簡素化
AIアバターを使用して魅力的な指導ビデオを作成し、複雑なトピックを公共意識向上のための教育コンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
初めての有権者や若年層を対象に、投票の重要性を強調する45秒の公共意識向上キャンペーンビデオを作成できるとしたらどうでしょうか？ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなインフォグラフィックを駆使し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された権威あるが励ましのあるナレーションと、画面上のテキストを補完するインスパイアリングなイメージを特徴とします。
新しいコミュニティ住民向けに、一般的なコミュニティの条例を解説する30秒の簡潔な指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつ簡潔で、明確なテキストオーバーレイと落ち着いた情報提供者のナレーションを使用し、実際の例を用います。これはHeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して効率的に制作できます。
市民の基本的な権利と責任を一般の人々に再認識させるための強力な60秒の教育コンテンツビデオが必要です。多様な実写映像とアニメーション要素を組み合わせた魅力的な解説ビデオスタイルを想像し、エネルギッシュでありながら情報豊富なナレーションを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、最大限のアクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用して、多様なコンテンツニーズに対応したビデオ作成プロセスを効率化します。
教育ビデオを特定のブランドにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを教育ビデオに組み込むことができます。また、さまざまなビデオテンプレートを活用して、指導ビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させるために、強力なボイスオーバー生成と自動字幕を提供します。これにより、教育コンテンツや公共意識向上キャンペーンがより広い視聴者に理解されやすくなります。
HeyGenは短時間でソーシャルメディア用のビデオを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは迅速なソーシャルメディアビデオ作成に最適で、ドラッグ＆ドロップインターフェースと多様なビデオテンプレートを提供します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作できます。