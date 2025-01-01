魅力的な学習のための市民教育ビデオジェネレーター

複雑なトピックをAIパワードジェネレーターで魅力的なビデオに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、学生のエンゲージメントを高めます。

207/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域のオーガナイザー向けに、90秒の魅力的な動画を開発し、新しい市民イニシアチブの地域へのポジティブな影響を示します。ビジュアルストーリーテリングは魅力的でキャラクター重視であり、多様なAIアバターがリアルな設定で交流する様子を描き、インスパイアリングで明瞭なナレーションが付けられます。このコンテンツは、HeyGenのAIアバターを活用して、観客との強い結びつきを促進するCivic Education Generatorがどのように物語を生き生きとさせるかを示します。
サンプルプロンプト2
中学校の教育者を対象にした45秒の簡潔な指導動画を制作し、地元政府の概念を魅力的に紹介する方法を示します。ビジュアルは明るくインタラクティブで、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを活用し、アップビートで教育的な声を組み合わせます。この短い作品は、AI for Civics Educationが、視覚的に魅力的な教育リソースを提供することで、学生のエンゲージメントを促進する方法を例示します。
サンプルプロンプト3
政治学を学ぶ大学生向けに、投票権の歴史的進化を分析する2分間のドキュメンタリースタイルのレポートを生成します。ビジュアルプレゼンテーションには、アーカイブ映像、統計チャート、明確なオンスクリーンテキストを組み込み、すべての音声コンテンツはHeyGenの自動字幕とキャプションでサポートされ、最大限のアクセシビリティを提供し、落ち着いた情報豊かなナレーションで届けられます。このプロジェクトは、詳細な市民情報を正確かつアクセスしやすく伝えるためのPrompt-Native Video Creation for End-to-End Video Generationの効率性を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市民教育ビデオジェネレーターの使い方

AIパワードビデオ生成で複雑なトピックを視覚的に豊かでアクセスしやすいレッスンに変換し、学生のエンゲージメントを促進する市民教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、市民教育のスクリプトをジェネレーターに直接貼り付けます。私たちの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」技術が、あなたのテキストを瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
レッスンを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。彼らの外見をカスタマイズし、教育コンテンツを明確かつ個性的に届けるための自然なナレーションを選びます。
3
Step 3
豊かなビジュアルを追加する
関連するメディアを追加してビデオのメッセージを強化します。私たちの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、市民教育のトピックを強化する魅力的な画像、ビデオ、音楽を含めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
自動的に同期された「自動字幕とキャプション」で完全な市民教育ビデオを生成します。完成した説明ビデオをエクスポートし、学生を魅了し、影響力のある学生のエンゲージメントを促進する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的な市民イベントを視覚化

.

AIパワードビデオストーリーテリングを利用して、歴史的なイベントを鮮やかにアニメーション化し、市民の授業をより没入的で記憶に残るものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは市民教育のためのAIパワードビデオ生成をどのように支援しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な市民教育ビデオに変換するために高度なAIを活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオや自然なナレーションなどの機能を利用して包括的なコンテンツ作成を行います。このAIビデオジェネレーターは、教育者にとってプロセスを簡素化します。

HeyGenはダイナミックなビジュアルストーリーテリングを作成するためにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと豊富なメディアライブラリを通じてダイナミックなビジュアルストーリーテリングを可能にし、強力なクリエイティブエンジンを提供します。ユーザーは自動字幕とキャプションを使用して、アクセシビリティとインパクトを確保しながら物語を強化できます。

HeyGenは教育コンテンツのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはユーザーがスクリプトから説明ビデオを迅速に作成できるようにすることで、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを大幅に簡素化します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、市民教育における学生のエンゲージメントを高めるためのコンテンツ制作を加速します。

HeyGenは市民教育における学生のエンゲージメントをどのように高めることができますか？

HeyGenは、教育者が魅力的な市民教育ビデオを作成し、学生のエンゲージメントを促進する力を与えます。AI for Civics Educationは、高品質な説明ビデオの制作を簡素化し、視覚的ストーリーテリングを通じて複雑なトピックをよりアクセスしやすく記憶に残るものにします。