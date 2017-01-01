市民教育解説ジェネレーター：エンゲージメントを高める

ダイナミックなビジュアルストーリーテリングとスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換で学習を変革し、影響力のある学生のエンゲージメントを実現します。

教育コンテンツ制作者を対象にした1分間の技術解説ビデオを作成し、HeyGenのAIを活用したビデオ生成が市民教育の解説作成をどのように効率化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、スクリプト機能からのテキストを使用してコンテンツを迅速に作成するオンスクリーンデモを特徴とし、権威ある明確なナレーションを伴います。さまざまなAIアバターが複雑なトピックを簡単に伝える方法を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師やカリキュラム開発者向けに設計された90秒の指導ビデオを制作し、魅力的な市民教育コンテンツの作成の簡単さを示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用した親しみやすく励みになるビジュアルスタイルを採用し、温かく親しみやすい声で物語を伝えます。すべての学習者にアクセス可能であることを保証するために、自動字幕/キャプション機能を強調し、広範なビデオ編集スキルなしで影響力のある解説ビデオの制作をHeyGenがどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
教育デザイナーや技術教育者向けに2分間の技術ウォークスルービデオを開発し、HeyGenを使用した「法案が法律になるまで」の市民教育モジュールのビデオ生成プロセスを詳細に説明します。ビデオは正確でチュートリアルのようなビジュアルフローを持ち、スクリプト入力から最終エクスポートまでの各ステップを示し、正確で説明的な声で補完します。この生成AIワークフロー内で視覚的な説明を豊かにするためにメディアライブラリ/ストックサポートの統合を紹介し、複雑な市民トピックをアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
学校管理者や教育機関を対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、市民教育のためのAIを活用することの効率性と影響を強調します。ダイナミックでインスパイアリングなビジュアルとエネルギッシュで説得力のあるナレーション生成を使用して利点を伝えます。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示し、HeyGenがどのようにして機関が影響力のある学習資料を迅速かつ大規模に作成することを可能にするかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

市民教育解説ジェネレーターの仕組み

複雑なトピックをAIで魅力的なビジュアルレッスンに変換し、迅速かつ効率的に市民教育解説ビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
市民教育コンテンツを直感的なエディターに直接貼り付けることから始めます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストからビデオ」を活用して、書かれたレッスンを瞬時に動的なビデオナラティブに変換し、「市民教育コンテンツ作成」を効率化します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
多様な「AIアバター」ライブラリから選んで、レッスンを生き生きとさせます。プロフェッショナルなテンプレートとシーンでトピックを補完し、「解説ビデオ」を視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加する
高品質の「ナレーション生成」を複数の言語で簡単に追加し、すべての学習者にアクセス可能で明確なコンテンツを提供します。同期された字幕とキャプションを含めて重要な概念を強化し、「AIを活用したビデオ生成」を包括的で効果的にします。
4
Step 4
解説ビデオをエクスポートする
市民教育解説を完成させ、希望の解像度とアスペクト比で簡単にエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」などの機能を備えた高品質のビデオは、どのプラットフォームにも最適化されており、「影響力のある学習」を提供する準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的な出来事を視覚化して影響力のある学習を実現する

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して歴史的な出来事を鮮やかに描写し、市民の原則の理解を深め、影響力のある学習を促進します。

よくある質問

HeyGenは市民教育のためのAIを活用したビデオ生成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度な生成AIを活用して、テキストを市民教育のための魅力的な解説ビデオに変換し、リアルなAIアバターと自動ナレーションを特徴としています。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスはコンテンツ作成を簡素化し、ビジュアルストーリーテリングをアクセス可能にします。

HeyGenはアクセス可能でブランド化された市民教育コンテンツの作成をサポートできますか？

はい、HeyGenは自動字幕やカスタマイズ可能なテンプレートなどの強力なツールを提供し、市民教育コンテンツがアクセス可能でブランドに合ったものになるようにします。ユーザーはロゴや特定のカラースキームを組み込むこともでき、視覚的なストーリーテリングを強化して影響力のある学習を実現します。

HeyGenの教育解説用のテキストからビデオへの変換アプローチはどのようなものですか？

HeyGenは効率的なテキストからビデオへのプロセスを採用しており、ユーザーはスクリプトを入力するだけで動的な解説ビデオを生成できます。これにより、魅力的な市民教育コンテンツの作成が簡素化され、教育者が広範な制作スキルなしで学生のエンゲージメントを高めることができます。

HeyGenは市民教育解説に多様なメディアを統合する機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なメディアライブラリを含み、独自のアセットをアップロードして市民教育解説を豊かにすることをサポートしています。さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単にリサイズし、歴史的な出来事などのトピックに視覚的な要素を組み込むことで、魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現します。