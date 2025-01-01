シティツアービデオメーカー：AIで魅力的な旅行ビデオを作成

スクリプトからのテキストビデオを使用して、旅行スクリプトを瞬時に魅力的なビデオに変換します。

若い旅行者や都市探検家をターゲットにした、ソーシャルメディアに最適な30秒の活気あるシティツアービデオメーカーのプロジェクトを作成してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカット、鮮やかな色彩、ドローンショットを特徴とし、音声はアップビートなインディーポップのサウンドトラックとエネルギッシュなナレーションで構成され、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して簡単に生成され、主要な観光スポットを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カップルやラグジュアリー旅行愛好家向けにデザインされた、ロマンチックな60秒の旅行ビデオメーカーショートを想像してください。都市の魅力的な隠れた名所や夜の雰囲気を紹介します。スムーズでシネマティックなトランジション、暖かい照明、親密なクローズアップを特徴とするビジュアルスタイルを採用し、ソフトジャズやオーケストラのスコアを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して特定の風景を強化し、プロフェッショナルなビデオの感触を確保します。
サンプルプロンプト2
フードブロガーや料理コンテンツクリエイターを対象にした、45秒の魅力的な旅行ビデオを開発し、視聴者を都市のユニークな美食の風景に案内します。ビジュアル美学は、地元料理の食欲をそそるクローズアップ、賑やかな市場のシーン、そして本格的なレストランのインテリアに焦点を当て、活気あるワールドミュージックで強調されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、洞察に満ちた事実や推奨事項を簡単に追加し、物語を強化します。
サンプルプロンプト3
歴史愛好家や文化観光客向けに、ヨーロッパの古代遺跡や歴史地区を探る90秒の情報豊かなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは、クリーンでドキュメンタリーのような映像を要求し、洗練されたグラフィカルオーバーレイと歴史的な画像を交え、プロフェッショナルなビデオの仕上がりを実現します。権威あるが魅力的なナレーションは、微妙なクラシック音楽で補完され、HeyGenの字幕/キャプション機能によって複雑な歴史用語や日付を明確にし、旅行ビデオテンプレートを活用して一貫した外観を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シティツアービデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用して、旅行体験をプロフェッショナルなコンテンツに変換し、ソーシャルメディアやその他のプラットフォーム向けに魅力的なシティツアービデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを開始
既製の旅行ビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを入力してシティツアービデオを開始し、テキストビデオ機能を活用します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
自分の映像をアップロードするか、豊富なストックビデオライブラリを閲覧します。明確なAI生成のボイスオーバーでナレーションを強化します。
3
Step 3
詳細をカスタマイズして洗練
ドラッグアンドドロップ編集を利用して、シーンや要素を正確に配置します。字幕やキャプションを統合して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比をリサイズしてシティツアービデオを完成させます。プロフェッショナルなビデオをソーシャルメディアチャネルやその他のプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

没入感のあるシティツアーストーリーを語る

.

歴史的な名所や文化的な物語を視聴者に伝える豊かで情報豊かな旅行ビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な旅行ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはプロフェッショナルな旅行ビデオを作成するプロセスを簡素化します。多様な旅行ビデオテンプレートを活用し、それらをスクリプトと組み合わせて、魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。これにより、HeyGenはコンテンツクリエイターにとって効果的な旅行ビデオメーカーとなります。

HeyGenはAI生成のシーンで私のシティツアービデオを強化できますか？

はい、HeyGenはAI生成の旅行シーンを取り入れることで、シティツアービデオを向上させ、ユニークで洗練されたタッチを加えることができます。この機能により、コンテンツクリエイターは革新的なビジュアル要素を持つプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けに旅行ビデオを最適化するためのどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ソーシャルメディア向けに旅行ビデオを最適化するための強力な機能を提供しています。柔軟なアスペクト比のリサイズ、ダイナミックな音楽とボイスオーバー生成の追加が可能です。また、字幕やキャプションを簡単に追加でき、旅行ビデオがより広い視聴者に届くようにします。

HeyGenはプロジェクトに音楽やストックビデオを追加するための使いやすいツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ編集インターフェースを提供し、音楽や高品質のストックビデオをプロジェクトにシームレスに統合できます。これにより、HeyGenはあらゆるクリエイティブなビデオ制作を強化するための多用途なビデオエディターとなります。