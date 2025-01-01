市のサービス情報動画ジェネレーター：公共アウトリーチを簡素化

スクリプトからのテキスト動画で公共情報スクリプトを魅力的な動画に素早く変換し、市民の関与を簡単にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
市民が自治体サービスを利用するためのオンライン許可申請プロセスを改善するための60秒の説明動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でアクセスしやすく、安心感を与えるもので、明確で落ち着いたナレーションと最大限の明瞭さを提供する字幕/キャプションを特徴とし、HeyGenの音声生成を使用して生成されます。
サンプルプロンプト2
すべての市民、特に家族向けに、自然災害に備えるための緊急準備手順を詳述した30秒の緊急かつ落ち着いた公共サービスのお知らせを制作します。動画は権威あるビジュアルと明確で指示的な声でナレーションを行い、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、メディアライブラリ/ストックサポートからインパクトのあるコンテンツを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
技術に精通した市民を対象に、市の新しいモバイルアプリを宣伝するための動的な20秒のソーシャルメディア動画を生成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、キャッチーなバックグラウンドトラックと画面上のテキストを伴い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応でき、魅力的なAIアバターがメッセージを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市のサービス情報動画ジェネレーターの使い方

AIを使用して市のサービス、公共のお知らせ、市民の関与のためのプロフェッショナルで魅力的な動画を簡単に作成します。テキストを数分で魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに公共情報スクリプトを入力することから始めます。強力なテキスト動画機能がコンテンツを即座に処理し、魅力的な市の動画の基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な動画テンプレートライブラリから選ぶか、AIアバターを選んでメッセージをナレーションします。これらの動的なビジュアル要素は、市のサービスを明確かつプロフェッショナルに提示します。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
公式ロゴや色を追加して一貫性を保つために、動画をブランディングコントロールでカスタマイズします。これにより、公共情報動画が自治体を明確に表現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
政府のお知らせ動画を完成させ、さまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。デジタルチャネル全体で公共アウトリーチと市民の関与を最大化するために動画を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共意識とトレーニングを効率化

市の運営に関する重要な公共情報キャンペーンや市民トレーニングプログラムの理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして地方政府が魅力的な公共サービスのお知らせを作成するのを支援しますか？

HeyGenのAI動画ジェネレーターは、地方政府が魅力的な公共サービスのお知らせや公共アウトリーチ動画を制作するのを支援します。AIアバターやカスタマイズ可能な動画テンプレートを備えたクリエイティブエンジンにより、市民の関与を簡単に高めることができます。

HeyGenが地方コミュニケーションのための効率的な市のサービス動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、プレーンテキストを動的な動画コンテンツに変換することで、市のサービスのコンテンツ作成を効率化します。スクリプトからのテキスト動画機能と高度な音声生成を活用して、エンドツーエンドの動画生成を簡素化し、都市のコミュニケーションを容易にします。

HeyGenを使用して政府のお知らせ動画でブランドの一貫性を維持できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、地方政府のロゴやカラースキームをすべての動画に統合することができます。カスタマイズ可能な動画テンプレート、AIアバター、自動字幕/キャプションを活用して、すべての公共情報動画にプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。

HeyGenは情報提供の市のサービス動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なプロンプトネイティブ動画作成アプローチで市のサービスの魅力的なビジュアルガイドの作成を簡素化します。AI動画ジェネレーターと使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースにより、技術的なスキルがなくても誰でも迅速にアクセス可能な政府動画制作を行うことができます。