市サービスのための公共サービス説明動画ジェネレーター
複雑な市の情報を強力なスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、明確で魅力的な動画に瞬時に変換します。
新しい市の記録システムの適切なデータ入力プロトコルを詳述する、1.5分間の新しい市職員向けの内部トレーニング動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでわかりやすく、画面上のテキストオーバーレイと落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を利用することで、この重要な「トレーニング動画」に一貫性のある魅力的なバーチャルインストラクターを提供します。
すべての都市住民を対象にした45秒間の公共コミュニケーション発表を想像し、廃棄物収集スケジュールの変更について知らせます。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、理解しやすいグラフィックスと陽気なバックグラウンドミュージック、親しみやすいナレーションを伴います。この重要な「AIビデオジェネレーター」プロジェクトは、HeyGenの「ナレーション生成」機能を活用することで、明確で一貫したメッセージングを確保するのに大いに役立ちます。
市の新しいオンライン固定資産税支払いシステムのナビゲートに関する包括的な2分間のガイドを住民向けに制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、画面録画とハイライトアニメーションを使用し、中立で明確なナレーションを提供します。この「説明動画」は、HeyGenの「字幕/キャプション」を取り入れることで、詳細な「テキスト-ビデオ」スクリプトからアクセシビリティを高め、より広い視聴者に効果的に届きます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは公共サービスのためのAI説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、魅力的な公共サービス説明動画の作成プロセスを簡素化します。当プラットフォームは迅速なコンテンツ制作を可能にし、複雑な情報を視覚的に魅力的でアクセスしやすいものにします。
HeyGenはAIアバターと自然なナレーション生成のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、感情を幅広く伝え、スクリプトに完璧にリップシンクする高度なAIアバターを提供します。また、多様な声と言語をサポートする洗練されたナレーション生成技術を提供し、AIビデオジェネレーターのプロジェクトに高品質で自然な音声を確保します。
HeyGenは統合された字幕付きの多言語ビデオ生成を提供していますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオ生成をサポートしており、簡単にグローバルな視聴者にリーチできます。当プラットフォームは正確な字幕/キャプションを自動生成し、さまざまな言語背景でコンテンツがアクセス可能で理解されることを保証します。
HeyGenをスクリプトから最終出力までのエンドツーエンドのビデオ生成ワークフローにどのように活用できますか？
HeyGenのエンドツーエンドビデオ生成機能は、スクリプトを直接洗練されたビデオに変換します。初期のテキスト-ビデオ変換とAIアバターの選択から、ナレーション生成と最終エクスポートまで、HeyGenは完全な制作サイクルに必要なすべてのツールを提供します。