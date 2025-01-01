魅力的な旅行コンテンツのための簡単なシティガイドビデオメーカー

スクリプトからのテキストビデオを使用して、スムーズなコンテンツ作成で旅行ビデオを魅力的に変えましょう。

冒険を求める観光客向けに、必見の観光スポットを強調したダイナミックな60秒のシティガイドビデオを作成し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、活気あるビジュアルスタイリングと陽気で熱意あふれるナレーションを組み合わせ、旅行ビデオコンテンツとして魅力的な作品に仕上げましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の文化地区を訪れる新しい訪問者向けに、クリーンなビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して、親しみやすいAIアバターが重要な情報をナレーションする、90秒のAIトラベルビデオメーカーのチュートリアルを開発しましょう。
サンプルプロンプト2
食通や地元の探検家を対象にした、都市の隠れた料理の宝石を紹介する魅力的な2分間の旅行ブログを制作し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと詳細なスクリプトで本格的で個人的なビジュアルスタイルを補完し、旅行ビデオを作成しましょう。
サンプルプロンプト3
企業イベントプランナー向けに、コンベンションセンターやビジネスアメニティに焦点を当てたプロフェッショナルな45秒のシティガイドビデオをデザインし、HeyGenの字幕/キャプション機能によって提供される権威あるナレーションと明確な字幕/キャプションを使用して、アクセス可能で高品質なビデオ編集ソフトウェアの出力を実現しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シティガイドビデオメーカーの使い方

強力なAI機能と直感的な編集を組み合わせて、各目的地を美しく際立たせる魅力的なシティガイドビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトを入力または貼り付けてテキストからビデオを生成するか、自分のメディアをアップロードしてシティガイドの物語を構築します。
2
Step 2
AIでカスタマイズ
情報を提示するためにさまざまなAIアバターから選択したり、リアルなボイスオーバーを生成して魅力的なオーディオ体験を提供します。
3
Step 3
仕上げを施す
アクセシビリティのためにカスタマイズ可能な字幕/キャプションを追加し、ロゴや色などのブランドコントロールを統合して一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと公開
完成したら、希望のアスペクト比でシティガイドビデオをエクスポートし、YouTubeや他のプラットフォームで共有するのに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動のストーリーテリングでシティガイドを強化

AIビデオストーリーテリングを利用して、シティガイド内の目的地の歴史と文化を鮮やかに描写します。

よくある質問

HeyGenはAI旅行ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的な旅行ビデオに変換します。ユーザーはAI生成のビジュアルを簡単に生成し、人間のようなボイスオーバーを組み込み、AIアバターを利用して、魅力的な旅行コンテンツのビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenの編集ソフトウェアで旅行ビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオ編集ソフトウェア内で広範なカスタマイズオプションを提供しています。ロゴや色などのブランドコントロールを簡単に統合し、さまざまなビデオテンプレートから選択して、すべての旅行ビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenは旅行ビデオの品質とアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、リアルなボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力な技術的機能を提供しています。これらのツールは、旅行コンテンツの品質とアクセシビリティを大幅に向上させ、どのような観客に対してもプロフェッショナルで魅力的なものにします。

HeyGenで旅行プロジェクトにメディアを管理および統合するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ編集インターフェースと、ストックビデオやAI生成ビジュアルを含む豊富なメディアライブラリを備えています。これにより、映像を統合したり、豊富なコレクションから選択して、魅力的な旅行ビデオを効率的に作成することが簡単になります。