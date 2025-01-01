市民サービス説明動画メーカー：公共情報を簡素化
テキストからビデオへの変換で、明確な公共コミュニケーションとエンゲージメントを強化する魅力的な公共サービスアナウンスメントを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
政府のコミュニケーションチームを対象にした90秒の公共サービスアナウンスメントを開発し、テキストをビデオに入力するだけで簡単に魅力的な公共メッセージを作成できることを示してください。音声は権威がありながらも親しみやすく、重要な情報を強調するクリーンなビジュアルデザインを採用してください。
地方自治体の部門や公共関与担当者向けに、即効性のあるテンプレートとシーンを使用した効率的な公共コミュニケーションの影響を紹介する1分間の説明動画を制作してください。この動画は、現代的で魅力的なビジュアル美学と、活気に満ちた情報豊富なサウンドトラックを特徴とするべきです。
公共部門のITマネージャー向けに、AIビデオジェネレーターの堅牢な機能を市民情報ビデオジェネレーターとして紹介する詳細な2分間の技術概要を生成してください。特にアクセシビリティのための自動字幕/キャプション機能を強調してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、正確でプロフェッショナルなナレーションでサポートされるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して市民サービス説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトを魅力的な説明動画に変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを活用します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスは、政府サービスの公共コミュニケーションを大幅に効率化します。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントのためにAIアバターやブランド要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは市民情報動画で多様な人口統計を表現するためのカスタマイズ可能なAIアバターを提供しています。また、ロゴや色を含むブランドコントロールを適用し、アクセシブルな公共エンゲージメントのために自動的に字幕/キャプションを追加することができます。
HeyGenは政府サービスの説明動画を迅速に作成するためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは、説明動画や公共サービスアナウンスメントを作成するために特別に設計されたテンプレートの広範なライブラリを提供しています。これらのテンプレートと豊富なメディアライブラリを組み合わせることで、政府サービスに関する効果的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは市民情報動画のアクセシビリティと広範なリーチをどのように確保しますか？
HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、公共コミュニケーションがより広い視聴者にアクセスできるようにします。さらに、アスペクト比のリサイズ機能により、説明動画をさまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、公共エンゲージメントを最大化します。