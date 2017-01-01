市民情報ビデオジェネレーター：公共の関与を簡素化

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な情報を公共教育のための明確な説明ビデオに変換します。

地元住民を対象にした30秒の公共サービスアナウンスを想像してください。このビデオは、明確で親しみやすく、情報豊かなトーンを採用し、明るく清潔なビジュアルを使用して、AIアバターが重要なメッセージを直接視聴者に届けることで、公共教育のための情報を簡単に理解できるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
特に新しい住民を対象に、地域のビジネス許可証を取得するプロセスを詳述した45秒の説明ビデオを作成してください。視覚スタイルは魅力的で現代的であり、アニメーションスタイルのグラフィックを取り入れ、詳細なスクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなナレーションを伴い、市民情報ビデオジェネレーターとして効果的に機能します。
サンプルプロンプト2
聴覚障害者を含む多様なコミュニティのために、政府からの新しい公衆衛生イニシアチブを発表する60秒の公共教育ビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルで権威あるが親しみやすい視覚および音声スタイルを持ち、一貫したブランディングを確保し、字幕/キャプションを明確に表示して、政府ビデオメーカーのベストプラクティスを体現します。
サンプルプロンプト3
若い世代を引き付け、今後のコミュニティフェアを宣伝するために、15秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作してください。このビデオは、テンポの速い視覚スタイルで、クイックカットとキャッチーなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して効率的なコンテンツ作成を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市民情報ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルでアクセス可能な市民情報ビデオを迅速に作成し、公共教育と関与を簡単にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
公共教育やアナウンスメントのための明確なメッセージを作成します。AIビデオジェネレーターがテキストを魅力的なビジュアルに効率的に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
AIアバターを選んで、メッセージを明確かつ信頼性を持って届け、市民にとって親しみやすいコンテンツにします。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴや色を含む機関のブランディングを取り入れ、一貫性があり認識しやすい公共コミュニケーションを維持します。
4
Step 4
配信用にエクスポート
完成した公共サービスアナウンスメントをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、多様なプラットフォームと視聴者に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

.

医療ガイドラインなどの複雑なトピックを、明確でアクセスしやすいビデオに簡素化し、公共の理解と遵守を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターおよびクリエイティブエンジンとして機能し、ユーザーが簡単に魅力的なビデオを制作できるようにします。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、シンプルなスクリプトからアイデアを迅速に実現します。

HeyGenは公共サービスアナウンスメントビデオの作成に使用できますか？

もちろんです！HeyGenは公共サービスアナウンスメントや公共教育のための理想的な政府ビデオメーカーです。ブランディングコントロールと高品質のナレーション生成を利用して、メッセージを明確で一貫性があり、影響力のある市民情報ビデオにします。

HeyGenのテキストをビデオに変換するプロセスはどのように行われますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを提供し、スクリプトを直接洗練されたビデオコンテンツに変換します。AIアバターを簡単に追加し、高品質のナレーションを生成し、自動字幕/キャプションを付けることができます。

HeyGenは柔軟なビデオ出力とブランディングを許可しますか？

はい、HeyGenはロゴから色までの完全なブランディングコントロールを可能にし、すべてのコンテンツで一貫したメッセージを確保します。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能もあり、さまざまなソーシャルメディアコンテンツプラットフォームに最適化されたビデオを作成できます。