特に新しい住民を対象に、地域のビジネス許可証を取得するプロセスを詳述した45秒の説明ビデオを作成してください。視覚スタイルは魅力的で現代的であり、アニメーションスタイルのグラフィックを取り入れ、詳細なスクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなナレーションを伴い、市民情報ビデオジェネレーターとして効果的に機能します。
聴覚障害者を含む多様なコミュニティのために、政府からの新しい公衆衛生イニシアチブを発表する60秒の公共教育ビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルで権威あるが親しみやすい視覚および音声スタイルを持ち、一貫したブランディングを確保し、字幕/キャプションを明確に表示して、政府ビデオメーカーのベストプラクティスを体現します。
若い世代を引き付け、今後のコミュニティフェアを宣伝するために、15秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作してください。このビデオは、テンポの速い視覚スタイルで、クイックカットとキャッチーなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して効率的なコンテンツ作成を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターおよびクリエイティブエンジンとして機能し、ユーザーが簡単に魅力的なビデオを制作できるようにします。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、シンプルなスクリプトからアイデアを迅速に実現します。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントビデオの作成に使用できますか？
もちろんです！HeyGenは公共サービスアナウンスメントや公共教育のための理想的な政府ビデオメーカーです。ブランディングコントロールと高品質のナレーション生成を利用して、メッセージを明確で一貫性があり、影響力のある市民情報ビデオにします。
HeyGenのテキストをビデオに変換するプロセスはどのように行われますか？
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを提供し、スクリプトを直接洗練されたビデオコンテンツに変換します。AIアバターを簡単に追加し、高品質のナレーションを生成し、自動字幕/キャプションを付けることができます。
HeyGenは柔軟なビデオ出力とブランディングを許可しますか？
はい、HeyGenはロゴから色までの完全なブランディングコントロールを可能にし、すべてのコンテンツで一貫したメッセージを確保します。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能もあり、さまざまなソーシャルメディアコンテンツプラットフォームに最適化されたビデオを作成できます。