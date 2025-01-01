市民ガイダンスビデオメーカー: 魅力的な公共サービスビデオを作成
魅力的なAIアバターを使用して、公共サービスアナウンスメントや説明ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいオンライン市民サービスを理解する必要がある市民向けに、60秒の説明ビデオを制作することを想像してください。このビデオは、クリーンでアニメーション化されたビジュアルスタイルとアップビートな音楽トラックを必要とし、HeyGenの高度なAIアバター機能によって可能となる、視聴者をプロセスに導く役立つAIアバターを prominently feature します。
一般市民を対象にした30秒の公共情報ビデオが必要です。新しい市のリサイクルイニシアチブに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくポジティブで、魅力的なメディアライブラリのストック映像を使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションを利用して、メッセージがすべての人にアクセス可能であることを保証し、効果的な公共情報の一部とします。
若者を対象にした20秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、地元の公園クリーンアップドライブを促進します。このビデオは、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの強力なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで完璧に見えるようにし、市民のソーシャルメディアビデオへのエンゲージメントを高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な市民ガイダンスビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、ユーザーが高品質の市民ガイダンスビデオを迅速に制作できるようにします。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、クリエイティブプロセス全体を効率化します。
HeyGenで作成した公共サービスアナウンスメントでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴ、色、フォントをすべての公共サービスアナウンスメントに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、すべての公共情報ビデオで一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。
HeyGenは説明ビデオをどのようにしてアクセスしやすく、効果的にしますか？
HeyGenはリアルな音声生成や自動字幕/キャプションなどの強力な機能で説明ビデオを強化し、広範なアクセス性を確保します。表現力豊かなAIアバターと柔軟なアスペクト比のエクスポートと組み合わせることで、HeyGenは市民を効果的に引き付けるインパクトのあるビデオを作成するのに役立ちます。
政府機関はHeyGenを使用してどのくらい早く公共情報ビデオを制作できますか？
HeyGenは効率的なテキストからビデオへの機能を通じて、政府機関の公共情報ビデオ制作を大幅に加速します。初期のスクリプトから最終ビデオまで迅速にコンテンツを生成し、広範な制作オーバーヘッドなしで市民エンゲージメントのための迅速なコミュニケーションを可能にします。