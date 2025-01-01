市民ガイダンスビデオメーカー: 魅力的な公共サービスビデオを作成

魅力的なAIアバターを使用して、公共サービスアナウンスメントや説明ビデオを簡単に作成します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいオンライン市民サービスを理解する必要がある市民向けに、60秒の説明ビデオを制作することを想像してください。このビデオは、クリーンでアニメーション化されたビジュアルスタイルとアップビートな音楽トラックを必要とし、HeyGenの高度なAIアバター機能によって可能となる、視聴者をプロセスに導く役立つAIアバターを prominently feature します。
サンプルプロンプト2
一般市民を対象にした30秒の公共情報ビデオが必要です。新しい市のリサイクルイニシアチブに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくポジティブで、魅力的なメディアライブラリのストック映像を使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションを利用して、メッセージがすべての人にアクセス可能であることを保証し、効果的な公共情報の一部とします。
サンプルプロンプト3
若者を対象にした20秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、地元の公園クリーンアップドライブを促進します。このビデオは、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの強力なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで完璧に見えるようにし、市民のソーシャルメディアビデオへのエンゲージメントを高めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市民ガイダンスビデオの仕組み

AIを活用したツールを使用して、明確で魅力的な公共サービスアナウンスメントや情報ビデオを作成し、複雑なメッセージを簡素化してコミュニティを支援します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
メッセージの作成から始めます。テキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを視覚的な物語に変換し、複雑な情報を公共の理解にアクセスしやすくします。
2
Step 2
AIアバターを選択
コンテンツを提示するために、プロフェッショナルなAIアバターの多様な範囲から選択します。親しみやすいアバターは、公共サービスアナウンスメントのエンゲージメントと信頼性を高めます。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
ロゴや色を含む組織のブランディングコントロールを適用して一貫性を維持し、公共のコミュニケーションが認識可能でプロフェッショナルであることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロジェクトを完成させ、市民ガイダンスビデオをエクスポートします。アスペクト比のリサイズを利用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせ、広範な市民エンゲージメントを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

市民トレーニングと指導を強化

.

複雑な政府手続きや新しい規制を簡素化する明確で魅力的な指導ビデオを開発し、市民の理解と採用を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な市民ガイダンスビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、ユーザーが高品質の市民ガイダンスビデオを迅速に制作できるようにします。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、クリエイティブプロセス全体を効率化します。

HeyGenで作成した公共サービスアナウンスメントでブランドの一貫性を確保できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴ、色、フォントをすべての公共サービスアナウンスメントに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、すべての公共情報ビデオで一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。

HeyGenは説明ビデオをどのようにしてアクセスしやすく、効果的にしますか？

HeyGenはリアルな音声生成や自動字幕/キャプションなどの強力な機能で説明ビデオを強化し、広範なアクセス性を確保します。表現力豊かなAIアバターと柔軟なアスペクト比のエクスポートと組み合わせることで、HeyGenは市民を効果的に引き付けるインパクトのあるビデオを作成するのに役立ちます。

政府機関はHeyGenを使用してどのくらい早く公共情報ビデオを制作できますか？

HeyGenは効率的なテキストからビデオへの機能を通じて、政府機関の公共情報ビデオ制作を大幅に加速します。初期のスクリプトから最終ビデオまで迅速にコンテンツを生成し、広範な制作オーバーヘッドなしで市民エンゲージメントのための迅速なコミュニケーションを可能にします。