シネマティック広告動画メーカー: 驚くべき広告を迅速に作成

AIアバターを使用してシネマティックな動画広告のクリエイティブ制作を拡大し、これまで以上に迅速にインパクトのあるコンテンツを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
生産性向上ソリューションを求める中小企業のオーナーを対象にした、サブスクリプションサービスの利点を説明する45秒のダイナミックなAI動画広告を開発してください。動画は現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、鮮明なモーショングラフィックスと素早いトランジションを使用し、アップビートでモチベーショナルなコーポレートポップトラックに設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、マーケティングコピーを魅力的なビジュアルストーリーにシームレスに変換してください。
サンプルプロンプト2
環境に配慮したミレニアル世代とZ世代を対象にした、持続可能なファッションブランドを宣伝する心温まる60秒のUGCスタイルの広告を制作してください。ビジュアルの美学は本物で温かく、自然光と多様な実生活のシナリオを使用し、柔らかいアコースティックフォークミュージックの背景音楽で補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、満足した顧客からの本物の証言を追加し、物語を強化してください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアでお得な情報を探している衝動買いの消費者をターゲットにした、フラッシュセールイベントのための魅力的な15秒のプロモーション動画をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、鮮やかで注目を集めるもので、大胆なタイポグラフィ、エネルギッシュなトランジション、エキサイティングで現代的なポップトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのあるコマーシャルを迅速に組み立て、作成プロセスを迅速化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シネマティック広告動画メーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームを使用して、広告コンセプトを驚くべき高品質な動画に変換し、キャンペーンにシネマティックな魅力を簡単に加えましょう。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
広告スクリプトを直接入力するか、AIスクリプトライティングを利用して魅力的なコンテンツを生成します。当プラットフォームはテキストから動画への変換をサポートし、シネマティック広告動画メーカーのプロジェクトの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
ブランドや製品を表現するために多様なAIアバターから選択します。テンプレートを使用してシーンや背景をカスタマイズするか、自分のメディアをアップロードして、プロフェッショナルで魅力的なシネマティックな外観を持つ動画を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声とブランディングを追加
高品質なボイスオーバー生成を使用して、希望するトーンに合ったさまざまなAIボイスから選択し、広告を強化します。ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを使用して組み込み、一貫性とインパクトを維持します。
4
Step 4
高品質な広告をエクスポート
強力なエクスポートオプションを活用して、最終的なシネマティック動画を生成します。さまざまなアスペクト比に合わせて広告を簡単にリサイズし、高品質な動画をダウンロードして、すぐにすべてのマーケティングチャネルで展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客ストーリー広告

顧客の成功事例を強力で魅力的な動画広告に変換し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはシネマティックな動画広告の制作をどのように強化できますか？

HeyGenはAI動画広告メーカーであり、高品質なシネマティック動画広告を効率的に制作する力を提供します。AIによるカスタマイズ、素晴らしいテンプレート、リアルなAIアバターを活用して、注目を集める魅力的なビジュアルストーリーを作成します。

HeyGenは動画広告のクリエイティブ制作を拡大するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは動画広告のクリエイティブ制作を拡大するために設計されています。異なるAIボイスとAIアバターを使用して、単一のスクリプトから複数の動画広告バリエーションを簡単に生成し、時間とリソースを節約します。

HeyGenは動画制作にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや多様なAIボイスなどの高度なAI機能を統合し、テキストを魅力的な動画に変換します。このAIによるカスタマイズは、動画制作のワークフロー全体を簡素化します。

HeyGenのテンプレートを使用してどのような種類のマーケティング動画を作成できますか？

HeyGenは多様なテンプレートを提供しており、魅力的な説明動画、ダイナミックなプロモーション動画、効果的なUGC広告など、さまざまな動画コンテンツを作成できます。これらのテンプレートは、さまざまな目的のためにプロフェッショナルな動画広告の制作を効率化します。