DevOpsプロ向けの究極のCI/CDチュートリアルビデオメーカー

AIアバターを使用して、開発者やDevOpsの専門家にとって複雑な概念を簡単にする魅力的な技術的ウォークスルーを作成します。

開発者を対象としたこの1分間の説明ビデオは、CI/CDチュートリアルの基本概念を紹介するために、明確なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを使用し、簡略化されたパイプライン作成手順を示します。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンであり、技術用語が初心者にも効果的に説明されるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
DevOpsの専門家向けに、複雑なYAML構文に特化した高度なGitLab CI/CD設定を紹介する90秒のダイナミックなチュートリアルを作成します。ビデオには、AIアバターがスクリプトの各セクションを明確に説明し、画面録画の例を交えながら、クリアで権威ある音声スタイルで提供されるべきです。
サンプルプロンプト2
この2分間のビデオは、エンジニアリングチームの技術的な更新を簡素化し、冗長なドキュメントを魅力的なコンテンツに変換する方法を示すことを目的としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、重要なジョブ出力データを画面上のテキストと明確な指導的な声で説明するプロセスを示し、集中した情報豊かなビジュアルスタイルを維持します。
サンプルプロンプト3
エンジニアが新しいCI/CDツールの利点を迅速に把握するにはどうすればよいでしょうか？評価者向けに設計されたこの45秒の技術的ウォークスルーは、現代的なパイプラインエディタの直感的な機能を迅速に強調します。ビデオは、メディアライブラリからの多様なストック映像を活用して実際のアプリケーションを示し、視聴者を引き込むためにエネルギッシュなビジュアルとオーディオのペースで提示されるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

私たちのCI/CDチュートリアルビデオメーカーの使い方

高度なAIを使用して、複雑なCI/CDパイプライン作成ガイドを明確で魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換し、開発者やDevOpsの専門家に最適です。

1
Step 1
CI/CDスクリプトを貼り付ける
CI/CDチュートリアルの詳細なスクリプトを貼り付けることから始め、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンテンツをビジュアルに自動的に整列させます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
技術的ウォークスルーのプレゼンターとして、プロフェッショナルなAIアバターの多様な選択肢から選び、パイプライン作成の説明に人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルを強化する
メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、音楽を使用してビデオを強化し、複雑な概念を理解しやすくします。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートする
エンドツーエンドのビデオ生成プロセスのおかげで、開発者やDevOpsの専門家と共有する準備が整った完全なCI/CDチュートリアルビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な説明ビデオを作成

.

CI/CDスクリプトから迅速に簡潔で魅力的なビデオセグメントを作成し、迅速な説明やパイプライン作成の促進に最適です。

background image

よくある質問

HeyGenは開発者向けのCI/CDチュートリアルビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、開発者やDevOpsの専門家がプロフェッショナルなCI/CDチュートリアルビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、AIアバターと事前に構築されたテンプレートやシーンを使用して魅力的なコンテンツを生成し、技術的なウォークスルーを効率化します。

HeyGenはパイプライン作成の詳細な技術的ウォークスルーをサポートしていますか？

はい、HeyGenはパイプライン作成の詳細な技術的ウォークスルーをサポートするように設計されています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能をリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションと組み合わせて使用し、複雑な概念を明確に説明し、エンドツーエンドのビデオ生成を促進します。

HeyGenでの技術的ウォークスルービデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、技術的ウォークスルービデオのカスタマイズを幅広く提供し、ブランドの一貫性を確保します。メディアライブラリ/ストックサポートを活用し、字幕/キャプションを追加し、ロゴや色などのブランドコントロールを適用して、強力なクリエイティブエンジンを使用して生成されたコンテンツをカスタマイズできます。

AIアバターは開発者向けの複雑な技術トピックの伝達を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、開発者やDevOpsの専門家向けの複雑な技術トピックの伝達を大幅に向上させます。彼らはプロフェッショナルなナレーションを持つ人間のようなプレゼンターを提供し、技術的なウォークスルーをより魅力的で理解しやすくします。