教会の説教ハイライトビデオメーカーでエンゲージメントを向上
自動キャプションで説教を魅力的なソーシャルメディアクリップに簡単に再利用し、ミニストリーの影響を最大化します。
教会や牧師が説教をデジタルプラットフォーム向けに再利用して大幅にリーチを広げることを目指した45秒のインスピレーション動画を開発します。この動画はプロフェッショナルで高揚感のあるビジュアルトーンを採用し、重要な「説教の影響」瞬間を強調するダイナミックなテキストオーバーレイを組み込みます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、強力な説教のスニペットを紹介または文脈化し、新しいオンライン視聴者に時代を超えたメッセージを新鮮で魅力的な方法で提示します。
小さな教会のミニストリーやボランティアメディアチーム向けに設計された15秒のクリーンでモダンなショートビデオを制作し、広範な「ビデオ編集」知識なしでプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できる方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、招待的で、迅速で消化しやすいスピリチュアルな要点を強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を統合して、プロフェッショナルな外観の「ブランドテンプレート」がどれほど迅速に適用できるかを強調し、一貫したオンラインプレゼンスのためのコンテンツ作成を効率化します。
デジタルプレゼンスを拡大し、メッセージをさまざまなプラットフォームでアクセス可能にしたい教会指導者向けに、魅力的な60秒のビデオを作成します。このビデオは、力強いスポークンワードセグメントとダイナミックなビジュアルを特徴とし、教会が「ショートビデオ」でリーチを拡大する方法を示すことを目的としています。特に、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、YouTube、TikTok、Instagramなどのプラットフォーム向けにコンテンツをシームレスに適応させ、ミニストリーの取り組みの「可視性」と「エンゲージメント」を最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは教会がソーシャルメディア向けの魅力的な説教クリップを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、教会がフル説教からダイナミックな説教クリップやショートビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなキャプションとカスタマイズ可能なブランドテンプレートを使用して、説教を魅力的なハイライトビデオに再利用し、説教の影響を高めます。
HeyGenは説教ビデオ編集にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、説教ビデオ編集を効率化するために高度なAIを活用しています。自動トランスクリプションとキャプションを含むこのAIクリッピングツールは、牧師や教会が魅力的なコンテンツを効率的に作成し、デジタルプレゼンスを向上させるのに役立ちます。
教会はHeyGenで説教ハイライトビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは教会が一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。ロゴ、色、特定のスタイルを簡単に適用して、YouTubeなどのプラットフォームでのリーチを最大化することができます。
HeyGenは牧師が説教クリップを共有するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、牧師のために主要なビデオ編集タスクを自動化することで説教クリップの共有を簡素化します。私たちのプラットフォームは、説教を自動的にトランスクリプションし、正確なキャプションを生成することで、アクセス可能なショートビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアでより広い視聴者にリーチすることを可能にします。