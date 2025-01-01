教育用ビデオメーカー: 魅力的な中国語レッスンを作成

AIアバターを使用して、学生の関心を高める魅力的な中国語学習ビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネス中国語を学ぶ大人を対象にした60秒の簡潔な指導動画を制作し、交渉シナリオでの一般的なフレーズに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、プロフェッショナルであり、自信に満ちた明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、コンテンツを迅速に生成し、自動生成された字幕で学習者の理解を深めます。
サンプルプロンプト2
語学学校の講師向けに、補助的な中国語学習教材を簡単に作成できる方法を紹介する30秒のプロモーション動画をデザインします。ダイナミックで魅力的、カラフルなモーショングラフィックススタイルとモチベーションを高めるナレーションを使用します。この教育用ビデオメーカーは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、コンテンツ作成を簡単に始められます。
サンプルプロンプト3
HSK試験の準備をしている留学生向けに、'把'文の使用法を詳述した90秒の文法説明動画を開発します。ビジュアルは明確で指導的、構造化されており、落ち着いた教育的なAIボイスと組み合わせて、さまざまな学習背景の学生にとって理解しやすい内容にします。このAIビデオ作成は、HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して、リアルなナレーションを効率的に制作できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

中国語学習教育用ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールで中国語学習のための魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、学生の関心を高め、コンテンツ制作を簡素化します。

1
Step 1
教育用スクリプトを貼り付ける
まず、中国語学習のテキストやスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。テキストからビデオへの機能が、コンテンツの変換を即座に準備します。
2
Step 2
プロの教師アバターを選択
レッスンを表現するために、プロの教師アバターから選択します。これらのAIアバターは人間味を加え、教育ビデオをより親しみやすくします。
3
Step 3
AIボイスオーバーと字幕を生成
スクリプトに対して自然な音声のAIボイスオーバーを自動生成します。正確な中国語の字幕を追加して、学生の理解を確保します。
4
Step 4
学習ビデオをエクスポート
クイック編集でビデオを仕上げ、高品質な教育コンテンツをエクスポートします。迅速なビデオ生成により、レッスンは数分で共有可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

中国語学習プログラムを効果的にプロモート

新しいコースをマーケティングし、より多くの学生を中国語学習プラットフォームに引き付けるために、魅力的なソーシャルメディアビデオや短いクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアニメーション説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したツールと豊富なビデオテンプレートライブラリを利用して、魅力的なアニメーション説明動画の作成を簡素化します。ユーザーはテキストをビデオに簡単に変換でき、プロのAIアバターを選んでビジョンを実現することができます。

HeyGenは高品質なAI中国語ビデオコンテンツを制作できますか？

はい、HeyGenは多言語対応のAI中国語ビデオジェネレーターであり、中国語の字幕を追加したり、AIボイスオーバーを生成したりするオプションがあります。これにより、プロの教師アバターとローカライズされた教育コンテンツを効果的に作成できます。

HeyGenが効果的な教育用ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、教育者がテキストからビデオへのスクリプトを迅速に生成できるため、理想的な教育用ビデオメーカーです。プロの教師アバターを備え、オンライン学習の取り組みをサポートし、動的で簡単に制作できるコンテンツで学生の関心を高めます。

HeyGenを使ってどのくらい早くプロフェッショナルなビデオを生成できますか？

HeyGenはAIビデオ作成プロセス全体を効率化することで、迅速なビデオ生成を可能にします。直感的なインターフェースとすぐに使えるビデオテンプレートを備えており、ユーザーはアイデアを洗練されたコンテンツに驚くべき効率で変換できます。