子供時代の発見ビデオメーカー：魅力的な子供向けストーリーを作成
AIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なストーリーに変える、子供向けの魅力的なアニメーション動画を簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
4歳から8歳の幼児を対象にした60秒のアニメーション動画を作成してください。虹がどのように形成されるかを、カラフルで漫画のようなグラフィックと遊び心のある音響効果を使って説明します。この魅力的な動画は、短い教育動画の完璧な例であり、熱心なAIアバタープレゼンターが複雑なアイデアを簡単にし、学習を楽しくアクセスしやすくします。
家族やソーシャルメディアユーザー向けに、30秒の魅力的な動画を開発してください。子供の想像力が普通のおもちゃを話す仲間に変える様子を、柔らかく夢のようなビジュアルと穏やかでインスピレーションを与える音楽で表現し、物語の力を強調します。明確な字幕を使用し、すべての視聴者にとってアクセスしやすく心温まる魅力的な動画にしてください。
小学生向けに50秒の動画を制作し、シンプルな滑車システムがどのように機能するかを示します。クリーンで説明的なビジュアルとアップビートな背景音楽を使用して、子供時代の発見の感覚を育みます。この動画制作プロジェクトは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、明確で簡潔なナレーションを提供し、若い心を効果的にメカニズムに導きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な子供向けストーリービデオの作成を強化できますか？
HeyGenは、教育者やストーリーテラーが魅力的な子供向けストーリービデオやアニメーションビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、スクリプトをダイナミックな物語に変え、ストーリーテリングをよりアクセスしやすく、視覚的に魅力的にします。
HeyGenがクリエイティブプロジェクトに理想的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオエディターを提供し、さまざまなクリエイティブプロジェクトのためのシームレスなビデオ作成を可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ビジョンを実現し、高品質で魅力的なビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは書かれたアイデアをアニメーションビデオコンテンツに変えるのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能により、書かれたコンセプトをプロフェッショナルなアニメーションビデオに簡単に変換できます。多様なAIアバターと組み合わせて、教育的なビデオや想像力豊かな子供向けストーリービデオを作成できます。
HeyGenはクリエイティブなビデオコンテンツを共有するためのどのようなエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なアスペクト比をサポートしており、YouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームに最適化されたクリエイティブビデオを提供します。高解像度、4Kビデオを含むビデオ作成をエクスポートし、毎回洗練されたプロフェッショナルなビジュアル体験を提供します。