Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しいデイケア施設の遊び心と教育的な環境を紹介する、見込みのある保護者向けの30秒の学校マーケティングビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビジュアルとアップビートな音楽を素早く組み立て、利用可能なユニークな機能とブランディングカスタマイズオプションを強調します。
既存のチャイルドケアスタッフ向けに、更新された緊急避難プロトコルを詳述する60秒の説明ビデオを制作してください。詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してプロフェッショナルトレーニングビデオに変換し、重要な安全情報を伝えるために明確なビジュアルと権威あるが温かみのある声を確保します。
チャイルドケア教育者向けに、感覚遊び活動のインスピレーションを提供する20秒の教育ビデオをデザインしてください。ダイナミックでカラフルなビジュアルに焦点を当て、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、さまざまな年齢層に合わせた簡単なビデオカスタマイズを可能にする魅力的で励みになる音声ナレーションを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

チャイルドケアトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

魅力的でプロフェッショナルなチャイルドケアトレーニングビデオを迅速に作成します。テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、AIアバターとカスタムブランディングを組み合わせて効果的な学習を実現します。

Step 1
トレーニングコンテンツを貼り付ける
トレーニングスクリプトや重要な情報を貼り付けることから始めます。AIテキストビデオ技術が瞬時にテキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、教育ビデオの基盤を形成します。
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリから選択して、トレーニング資料を提示し、エンゲージメントを高めます。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、チャイルドケアトレーニングビデオをプロフェッショナルで明確なものにします。
Step 3
カスタムブランディングを適用する
組織のアイデンティティを統合し、カスタムブランディングを適用します。ロゴ、ブランドカラー、背景メディアを簡単に追加して、特定のガイドラインに共鳴するプロフェッショナルトレーニングビデオを作成します。
Step 4
完成したビデオをエクスポートする
スクリプトのための高品質なボイスオーバー生成を行い、完成したチャイルドケアトレーニングビデオを数分でエクスポートします。洗練された指導コンテンツをプラットフォーム全体で共有し、チームを効果的に教育します。

複雑なトピックの明確化

複雑なチャイルドケアの概念や安全プロトコルを簡単に明確で理解しやすい説明ビデオに変換し、すべての教育レベルでの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIテキストビデオ技術を使用してスクリプトを魅力的なプロフェッショナルトレーニングビデオに変換することで、教育ビデオメーカーとしての力を発揮します。AIアバターとボイスオーバー生成を使用して、簡単にビデオコンテンツをカスタマイズし、洗練された結果を得ることができます。

ビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングカスタマイズを可能にし、ビデオがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。多様なビデオテンプレートと魅力的なアニメーションオプションを活用して、視聴者に響くインパクトのある説明ビデオや学校マーケティングビデオを作成してください。

HeyGenは効果的なチャイルドケアトレーニングビデオジェネレーターとして何が優れていますか？

HeyGenは、AIアバターとリアルなAI人間の声を提供し、明確で一貫したメッセージを届ける強力なチャイルドケアトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。これにより、高品質な教育ビデオの作成が簡素化され、重要なインストラクショナルデザインが実現します。

HeyGenはビデオ作成の多様なカスタマイズを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオ作成のための広範なツールを提供しており、ブランドに合わせたカスタマイズ、さまざまなAIアバターの選択、リアルなAI人間の声の統合が可能です。私たちのプラットフォームは、魅力的なアニメーションと幅広いビデオテンプレートをサポートし、コンテンツを強化します。