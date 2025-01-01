子供の安全トレーニングビデオメーカー：魅力的なビデオを作成

強力なテキストからビデオ生成を使用して、プロフェッショナルな子供の安全トレーニングビデオを作成し、エンゲージメントと知識の保持を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼い子供とその保護者を対象にした60秒の安全トレーニングビデオを開発し、安全な大人の見分け方や一般的な不審者の危険シナリオを、明確でシンプルなビジュアル、穏やかな背景音楽、プロフェッショナルな音声生成を用いて簡単に理解できるように提示します。
サンプルプロンプト2
幼い子供を持つ家族向けに、火災避難経路やキッチンの安全ルールなどの基本的な家庭の安全プロトコルを詳細に説明する30秒の解説ビデオを制作し、クリーンで説明的なグラフィックと簡潔な画面上のテキストを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を効率的に活用します。
サンプルプロンプト3
学校環境内の緊急手順に関する60秒のトレーニングビデオを学校職員と年長の子供向けに設計し、プロフェッショナルで直接的なビジュアルスタイルと情報豊富な画面上のテキストを用い、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて最大限のアクセス性と明確さを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

子供の安全トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで影響力のある学習を実現し、教育と保護のための魅力的で情報豊富な子供の安全トレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
安全トレーニングのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、コンテンツを動的なシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、画面上のプレゼンターとして子供の安全メッセージに人間味を加えます。
3
Step 3
魅力的な音声を追加
プロフェッショナルなAI音声を使用してビデオを強化し、視聴者に響く明確で一貫したナレーションを確保します。
4
Step 4
字幕付きでエクスポート
字幕/キャプションを自動的に追加してアクセス性と保持力を向上させ、最終ビデオをあらゆるプラットフォームに適した形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を解明

簡素化された、理解しやすいAI生成の解説ビデオを通じて、重要な子供の安全プロトコルと実践を明確に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして影響力のある子供の安全トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーであり、組織が影響力のある子供の安全トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。AIアバターとテキストからビデオ生成を活用して、子供の安全意識を効果的に高める魅力的なトレーニングビデオを作成できます。

HeyGenは魅力的なコンテンツのためにどのような高度なクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと多様なビデオスタイルを備えた強力なクリエイティブエンジンを提供し、真に魅力的なコンテンツを制作します。プロフェッショナルなアニメーション、リアルなAI音声、そして自動字幕/キャプション機能でビデオを向上させ、最大の影響力と知識の保持を実現します。

HeyGenはプロフェッショナルでコンプライアンスに準拠した安全トレーニングビデオの制作をサポートしますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルでコンプライアンスに準拠した安全トレーニングビデオ、特に職場の安全に関するものを制作するための理想的なAIトレーニングビデオメーカーです。使いやすいインターフェースと強力なテキストからビデオ生成、プロフェッショナルなテンプレートを組み合わせて、高品質で関連性のあるコンテンツをコンプライアンストレーニングに提供します。

HeyGenは一般的な安全意識と企業トレーニングをどのように向上させますか？

HeyGenは、魅力的な解説ビデオの迅速な作成を可能にすることで、一般的な安全意識と企業トレーニングを大幅に向上させます。これらのビデオはLMSプラットフォームに最適化され、インタラクティブな要素を使用して複雑なトピックを簡素化し、さまざまなユースケースでの知識の保持を改善します。