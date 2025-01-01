子育てガイダンスビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

プロフェッショナルなナレーション生成で、明確で影響力のある教育コンテンツを作成し、子供の発達に関するストーリーを魅力的に仕上げましょう。

172/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者や保育士向けに、子供たちにシェアの概念を簡単な物語で説明する60秒のアニメーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、元気なナレーションと明確な画面上のテキストが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と字幕/キャプションを活用して、子供の発達に関する効果的なストーリーテリングを行いましょう。
サンプルプロンプト2
新しい親に子供との穏やかな対立解決のヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストなもので、事前にデザインされたテンプレートと親しみやすいAIアバターを使用してメッセージを伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なビデオ作成を行い、誰でも簡単に子育てガイダンスビデオメーカーになれるようにしましょう。
サンプルプロンプト3
祖父母や介護者向けに、幼児の微細運動スキルを発達させる簡単なDIYアクティビティを示す50秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは穏やかで明確であり、アクティビティの高精細なビジュアルと落ち着いたガイドナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとナレーション生成を活用し、4K品質のエクスポートを確保して、影響力のあるAI教育ビデオメーカー体験を提供しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

子育てガイダンスビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで簡単に魅力的で情報豊富な子育てガイダンスビデオを作成し、あなたの専門知識を影響力のあるビジュアルストーリーに変えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアをビデオスクリプトに変換することから始めましょう。これにより、教育コンテンツの基盤となる効率的なAIスクリプト生成が可能になります。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択して、コンテンツを生き生きとさせましょう。これらのキャラクターは、若い視聴者に共鳴する魅力的なアニメーションビデオを作成するのに役立ちます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
HeyGenのナレーション生成を使用して、自然な音声のナレーションでビデオを強化しましょう。これにより、AIナレーションが明確で魅力的になり、メッセージを効果的に伝えることができます。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してプロジェクトを仕上げましょう。4K品質を選択して鮮明なビジュアルを確保し、どのプラットフォームでも共有できるプロフェッショナルな仕上がりにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでガイダンスを共有

.

ソーシャルメディア向けに魅力的な短いビデオクリップを迅速に制作し、子育てガイダンスのヒントやアドバイスを幅広いデジタルオーディエンスと効果的に共有しましょう。

background image

よくある質問

HeyGenは特に子育てガイダンスのための魅力的な教育ビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、子育てガイダンスに最適な魅力的なコンテンツを簡単に作成できる優れたAI教育ビデオメーカーです。AIアバターやさまざまなビデオテンプレートを活用して、魅力的なストーリーを伝え、インパクトのあるアニメーションビデオを迅速に制作できます。

初心者でもHeyGenを使って高品質なAI教育ビデオを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは初心者にも優しいインターフェースを提供しており、誰でもAIビデオジェネレーター/エディターになることができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI機能が効率的に高品質なAI教育ビデオを作成するのをサポートします。4K品質でも可能です。

HeyGenは教育コンテンツをよりアクセスしやすく、プロフェッショナルにするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、教育コンテンツを強化するための強力な機能を提供しています。AIナレーションや自動字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセス性を向上させることができます。また、プロフェッショナルな外観を実現するためのブランディングコントロールを適用し、影響力のあるビデオをソーシャルメディアで共有する前に仕上げることができます。

HeyGenはクリエイティブなビデオ作成のためにアニメーションキャラクターや多様なビデオテンプレートをサポートしていますか？

はい、HeyGenはクリエイティブなビデオ作成を推進しており、豊富なビデオテンプレートの選択肢とアニメーションキャラクターやAIアバターを組み込む機能を提供しています。これにより、ダイナミックなストーリーテリングが可能になり、教育コンテンツを魅力的なビジュアルで生き生きとさせることができます。