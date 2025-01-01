チャートビデオメーカー：簡単なアニメーショングラフとデータ

直感的なドラッグ＆ドロップツールでオンラインでプロフェッショナルなチャートビデオを制作し、データ可視化を簡単かつ効果的に。

ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした30秒の魅力的な動画を作成し、鮮やかなアニメーションチャートで瞬時に引き込む。生データをHeyGenの多様なテンプレートとシーンを使って魅力的なビジュアルに変える方法を強調するために、エネルギッシュでアップビートなサウンドトラックを使用。ビジュアルスタイルはモダンで目を引くもので、ソーシャルプラットフォームでの迅速な消費に最適。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスアナリストとコンサルタント向けに設計された45秒のプロフェッショナルな動画を開発し、洗練されたデータ可視化技術を紹介。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、明確さとインパクトのあるプレゼンテーションに焦点を当て、権威あるナレーション生成で補完。複雑なデータセットを簡単に理解できるグラフィックに凝縮し、より良い意思決定を可能にする方法を示す。
サンプルプロンプト2
教育者とオンラインコースクリエイター向けに、トレンドの進化をエキサイティングな棒グラフレースで示す60秒の魅力的な動画を制作。親しみやすいトーンで、教育的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、完璧に同期された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保。データの進行を遊び心たっぷりに示し、複雑な歴史情報を理解しやすく楽しく視聴できるようにする。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象にした20秒のインスピレーションを与える動画を作成し、シンプルで効果的なグラフメーカーを使用して成長ストーリーや重要な洞察を迅速に提示。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、ポジティブなバックグラウンドトラックでモチベーションを高め、魅力的なAIアバターが核心メッセージを伝える。この迅速なプレゼンテーションは、即時の価値と可能性を強調する。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャートビデオメーカーの使い方

生データをダイナミックで魅力的なアニメーションチャートに変換し、トレンドを簡単に視覚化して説得力のあるプレゼンテーションやレポートを作成、コーディング不要。

1
Step 1
データをアップロード
スプレッドシートやGoogle Sheetsなどのツールからデータを簡単にインポートして始めましょう。この基本ステップにより、生データが強力なデータビジュアライゼーションの準備が整います。
2
Step 2
チャートタイプを選択
アップロードしたデータを視覚的に魅力的なアニメーションチャートに瞬時に変換するために、事前定義されたテンプレートの多様なライブラリから選択します。ダイナミックな棒グラフレースなど、さまざまなスタイルを探求して、インサイトを最適に表現します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップツールを使ってビデオをパーソナライズします。色やフォントを調整し、ブランディングを追加し、すべての要素を微調整して美学に合わせ、プロフェッショナルで洗練された外観を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アニメーションチャートが完成したら、さまざまな形式とアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートします。説得力のあるビジュアルで観客を魅了するために、プラットフォーム全体でダイナミックなデータストーリーを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のために複雑なトピックを簡素化

.

複雑なデータや教育トピックを明確にし、多様なオーディエンスにとって情報をよりアクセスしやすく、インパクトのあるものに。

background image

よくある質問

HeyGenはデータプレゼンテーションのために視覚的に魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングを使用してプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを制作することができます。直接的なチャートメーカーではありませんが、既存のアニメーションチャートやデータビジュアライゼーションをビデオシーンにシームレスに統合し、ダイナミックなストーリーテリングとカスタムカラーやフォントでレポートを強化します。

HeyGenでユニークなクリエイティブプロジェクトのためにビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはさまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンを提供しており、完全にカスタマイズ可能です。ロゴ、色、フォントなどのブランディングコントロールを変更し、自分のメディアやストック映像を追加して、各ビデオがクリエイティブなビジョンをユニークに反映するようにし、さまざまなアスペクト比でエクスポートできます。

HeyGenは使いやすいオンラインビデオクリエーターとして何が特徴ですか？

HeyGenはドラッグ＆ドロップツールを備えたユーザーフレンドリーなオンラインプラットフォームを提供し、コーディング不要でビデオ作成を可能にします。AIアバターとナレーションを使用してテキストを迅速にビデオに変換し、魅力的なプレゼンテーションやレポートの制作を簡素化します。

HeyGenはデータを使った魅力的なプレゼンテーションを作成するための機能を提供していますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成を通じてダイナミックなビジュアルストーリーテリングを可能にし、複雑なデータや概念を魅力的なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して語ることができます。既存のアニメーションデータビジュアライゼーションを統合し、包括的なブランディングコントロールを活用してクリエイティブなプレゼンテーションを向上させます。