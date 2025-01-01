チャリティビデオメーカー: 寄付と認知度を向上

AIアバターを使用して魅力的な募金ビデオを作成し、認知度と寄付を向上させましょう。

潜在的な寄付者を対象にした30秒の募金ビデオを作成し、温かみのある色合いと穏やかな背景音楽を特徴とする心温まるビジュアルスタイルで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して慈善団体の使命を効果的に伝え、即時の支援を促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コミュニティメンバー向けに設計された45秒のソーシャルメディアビデオを想像し、現代的なグラフィックとアップビートな音楽を用いたダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを披露し、AIアバターがボイスオーバー生成を使用して力強く成功ストーリーを語り、地元の非営利団体の寄付と認知度を高めます。
サンプルプロンプト2
ボランティアと企業パートナー向けに、情報提供ながらも希望に満ちたビジュアルスタイルを採用し、クリーンなデザインと感情的なオーケストラ音楽を用いた60秒の魅力的なビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して詳細なスクリプトを魅力的な物語に変え、明確な行動を促します。
サンプルプロンプト3
若者とオンラインコミュニティを対象にした30秒の簡潔な認知ビデオを制作し、若々しくインパクトのあるビジュアルスタイルを特徴とし、テンポの速い編集と現代的な音楽を用いて、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを活用してストーリーテリングを強化し、慈善ビデオメーカーの緊急性を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティビデオメーカーの使い方

使いやすいツールで非営利団体が魅力的な募金ビデオを作成し、認知度と支援を高めましょう。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
プロフェッショナルなテンプレートから選択するか、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、メッセージを迅速にアウトライン化するために直接ビデオを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを追加
統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを追加し、先進的なテキスト-to-スピーチ機能を使用して明確なボイスオーバーを生成し、インパクトのあるストーリーテリングを実現します。
3
Step 3
メッセージをカスタマイズし、ブランド化
直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールを使用して、ロゴやカラーを含む組織のブランディングコントロールを適用し、すべての募金コミュニケーションで一貫性と認知度を確保します。
4
Step 4
インパクトのためにエクスポート
説得力のあるチャリティビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ソーシャルメディアコンテンツとして共有し、より広いオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

受益者のインパクトストーリーを強調

.

寄付のポジティブな影響を示し、さらなる支援を促すために、受益者のストーリーを共有する魅力的なAIビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは非営利団体の募金ビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、使いやすいプラットフォームと多様なテンプレートを使用して、非営利団体が魅力的な募金ビデオを簡単に制作できるようにします。テキストからビデオを生成し、AIアバターを組み込み、効果的な行動喚起を追加して、寄付と認知度を効果的に向上させることができます。

HeyGenはチャリティビデオのストーリーテリングを強化するためにどのようなAI編集機能を提供していますか？

HeyGenは、チャリティビデオのストーリーテリングを強化するための高度なAI編集機能を提供しています。テキスト-to-スピーチとAIアバターを活用してメッセージを効果的に伝え、ビデオ制作プロセスを効率的で魅力的なものにします。

HeyGenは非営利団体が多様なソーシャルメディアコンテンツを効率的に作成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenの豊富なストックメディアライブラリとドラッグ＆ドロップ編集ツールを使用して、非営利団体は多様で魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作できます。これにより、コスト効率の高い制作が可能になり、プロフェッショナルな品質を維持しながらオーディエンスに届けることができます。

HeyGenはチャリティビデオメーカーのプロジェクトにおけるブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、チャリティビデオメーカーのプロジェクトが組織のアイデンティティを反映するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、カスタムボイスクローンを利用して、すべてのビデオコンテンツで一貫性とプロフェッショナルな外観を維持できます。