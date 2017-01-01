チャリティトレーニングビデオメーカー: チームと寄付者を引き込む

カスタマイズ可能なテンプレートでインパクトのあるチャリティトレーニングビデオを迅速に作成し、視覚的なストーリーテリングの取り組みを簡素化します。

新しいボランティア向けに、非営利団体の基本的な初期ステップとコアバリューを説明する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすいもので、シンプルなアニメーションと画面上のテキストを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用した親しみやすく明瞭な声で、魅力的で情報豊富なボランティアトレーニング体験を提供します。

サンプルプロンプト1
最近の寄付の具体的な影響を示す60秒の魅力的なビデオを開発し、既存および潜在的な寄付者に向けて、資金調達キャンペーンへの継続的な支援を促進します。感動的な実世界の映像をメディアライブラリ/ストックサポートから使用し、心に響くドキュメンタリースタイルのビジュアル美学を採用し、感情的な背景音楽と明確な行動喚起を伴い、強力なインパクトストーリーを伝えます。
サンプルプロンプト2
一般の人々を対象に、今後のチャリティイベントの認知度と参加を促進するための30秒のダイナミックなソーシャルメディア発表を制作します。ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、視覚的にエネルギッシュで、クイックカット、鮮やかなグラフィックス、キャッチーなテキストアニメーションをシームレスに生成し、最大限のエンゲージメントを確保し、資金調達ビデオメーカーの可能性を伝えます。
サンプルプロンプト3
内部スタッフとコアボランティア向けに、新しいプログラムガイドラインやベストプラクティスに関する迅速な更新を提供する50秒の簡潔なビデオを設計します。AIアバターを使用して情報をプロフェッショナルかつ明確に提示し、視覚的なストーリーテリングを強化し、すべての内部コミュニケーションで一貫した配信を確保し、チャリティトレーニングビデオメーカーの有用性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティトレーニングビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで非営利団体のためのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化し、ボランティアとスタッフが常に十分な情報を得られるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成または貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストビデオ生成技術を利用して、あなたの言葉をプロフェッショナルなビデオに変換し、インパクトのあるビデオコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルと声を選択
幅広いカスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選んで、プロフェッショナルなビジュアルでビデオを強化します。関連する画像とAI生成のボイスオーバーを組み込んでメッセージを明確に伝え、ビデオの視覚的ストーリーテリングを高めます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを追加
組織のロゴと色でトレーニングビデオをパーソナライズします。自動字幕生成機能を利用して、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させ、魅力的なコンテンツがすべての人に届くようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートします。すべてのコミュニケーションチャネルを通じてボランティアとスタッフにビデオを簡単に共有し、効果的な配信とインパクトを確保します。

使用例

チャリティのアウトリーチとインパクトを拡大

あなたのチャリティの活動を強調し、新しいサポーターを引き付け、インパクトのあるストーリーをより広い視聴者と簡単に共有するための魅力的なソーシャルメディアビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体が資金調達と認知度向上キャンペーンのための魅力的なビジュアルコンテンツを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオ生成を使用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、非営利団体が資金調達と認知度向上キャンペーンのための魅力的なビジュアルストーリーテリングを作成するのを支援します。これにより、インパクトストーリーや組織の使命を効果的に伝える高品質なビデオを制作できます。

HeyGenはチャリティビデオテンプレートをカスタマイズするためにどのような具体的なクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、シーンの多様なライブラリ、ロゴや色のブランディングコントロール、ダイナミックなテキストアニメーションを含む、チャリティビデオテンプレートをカスタマイズするための広範なクリエイティブ機能を提供しています。ストックメディアを統合したり、自分のアセットをアップロードしたりすることもでき、ビデオコンテンツが非営利団体のメッセージとビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは高品質なインパクトストーリーやボランティアトレーニングビデオの制作を支援できますか？

はい、HeyGenは高品質なインパクトストーリーや包括的なボランティアトレーニングビデオを制作するための優れたチャリティビデオメーカーです。AIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕機能を活用し、プロフェッショナルなビデオ制作を実現し、ミッションを明確に伝え、視聴者を効果的に引き込むことができます。

HeyGenは、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオ制作のためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のための直感的なプラットフォームを提供しており、広範な編集経験がなくても利用可能です。スクリプトからのテキストビデオ生成、包括的なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズ機能などの機能により、ユーザーはソーシャルメディアや資金調達キャンペーンのための素晴らしいビデオを簡単に作成できます。