寄付の直接的な影響を示す「受益者の成功ストーリー」を通じて、心温まる60秒のビデオを作成してください。このビデオは既存および潜在的な寄付者を対象とし、ドキュメンタリー風のビジュアルナラティブと心に響く証言、そして穏やかでインスピレーションを与える背景音楽を特徴としています。HeyGenの「Voiceover generation」を活用して、プロフェッショナルで共感を呼ぶナレーションを追加し、視覚的なストーリーテリングの力を強調し、私たちの非営利団体への継続的な支援を促進します。

