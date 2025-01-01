チャリティレポートビデオメーカー: 寄付者への影響力のある更新を作成

テキストからビデオへの変換を使用して、チャリティレポートデータを魅力的なビデオに簡単に変換し、寄付者のエンゲージメントと資金調達を向上させます。

寄付の直接的な影響を示す「受益者の成功ストーリー」を通じて、心温まる60秒のビデオを作成してください。このビデオは既存および潜在的な寄付者を対象とし、ドキュメンタリー風のビジュアルナラティブと心に響く証言、そして穏やかでインスピレーションを与える背景音楽を特徴としています。HeyGenの「Voiceover generation」を活用して、プロフェッショナルで共感を呼ぶナレーションを追加し、視覚的なストーリーテリングの力を強調し、私たちの非営利団体への継続的な支援を促進します。

サンプルプロンプト1
幅広いソーシャルメディアのオーディエンスを対象にした45秒の「チャリティ説明ビデオ」をデザインし、重要な社会問題についての「認識キャンペーン」を開始することを目指します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、アニメーション化されたグラフィックスと明確なテキストオーバーレイを使用し、活気に満ちた情報豊かなオーディオトラックで補完されます。HeyGenの「Templates & scenes」を活用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なメッセージを迅速に組み立て、「ソーシャルメディアマーケティング」に最適化された教育的で共有を促す内容を作成します。
サンプルプロンプト2
緊急の30秒の「資金調達ビデオ」を開発し、重要なキャンペーン期間中に即時のエンゲージメントと「寄付」を促進します。このビデオは、活気に満ちたモーショングラフィックスとエネルギッシュなサウンドトラックを組み合わせたダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルで一般のオーディエンスを魅了します。HeyGenの「AI avatars」を使用して、直接的で感情的な行動喚起を提供し、メッセージの個人的なつながりと説得力を高めます。
サンプルプロンプト3
ステークホルダーや企業パートナーに最適な90秒の「チャリティレポートビデオメーカー」セグメントを制作し、主要な成果と財務の透明性を強調します。ビジュアルの美学はプロフェッショナルでデータ駆動型であり、クリーンなインフォグラフィックスと控えめなブランディングを使用し、洗練された落ち着いた背景音楽でサポートされます。HeyGenの「Text-to-video from script」機能を使用して、複雑な情報を正確かつ明確に伝え、信頼とパートナーシップを強化するための影響力のある広告を作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

チャリティレポートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、魅力的なチャリティレポートビデオと資金調達の物語を効率的に作成し、非営利団体の影響を高め、より多くの寄付者にリーチします。

1
Step 1
レポートスクリプトを貼り付ける
チャリティレポートデータや資金調達の物語を魅力的なビデオに変換するために、スクリプトを貼り付けるだけです。テキストからビデオへの変換機能が、視覚的なストーリーテリングのためのコンテンツを準備します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
チャリティのミッションと影響を生き生きと伝えるためにデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択します。メディアライブラリから画像、ビデオ、グラフィックスを簡単に追加して、レポートを視覚化します。
3
Step 3
AIボイスオーバーとブランディングを追加
AIボイスを使用した自然な音声生成でレポートビデオを強化します。組織のロゴとブランドカラーをブランディングコントロールで適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終的なチャリティレポートビデオをさまざまな形式とアスペクト比で生成し、認識キャンペーンやソーシャルメディアマーケティングの取り組みに備えます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、最適な共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

受益者の成功ストーリーを強調

AIビデオを制作して受益者の成功ストーリーを共有し、チャリティの影響を示し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenは非営利団体が魅力的なチャリティ説明ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、非営利団体が魅力的なチャリティ説明ビデオを簡単に制作できるようにします。その直感的なAIビデオメーカーは、視覚的なストーリーテリングを簡素化し、ミッションと影響を明確に伝え、寄付者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは認識キャンペーンのための影響力のある資金調達ビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなビデオコンテンツを通じて、チャリティが強力な資金調達ビデオを作成し、認識キャンペーンを強化するのを可能にします。AIボイスとテキストからビデオへの機能を活用して、ソーシャルメディアマーケティングと寄付のための魅力的なナラティブを作成します。

HeyGenはチャリティレポートビデオのための効率的なAIビデオメーカーとしてどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ編集ツール、ストックメディア＆音楽を含む包括的なメディアライブラリ、AIアバターを提供し、プロフェッショナルなチャリティレポートビデオの作成を効率化します。また、テキストから高品質のボイスオーバーを生成し、複雑な情報をアクセスしやすくします。

HeyGenはチャリティビデオ制作のためのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、チャリティビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴや色を簡単に組み込んで、一貫した視覚的ストーリーテリングアプローチを維持し、すべてのチャリティビデオ制作に対応します。