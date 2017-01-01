チャリティープロモビデオメーカー: 効果的な募金ストーリーを作成
非営利団体が効果的な募金ビデオを作成できるように支援します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、寄付と認知度を高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的なソーシャルメディアユーザーを対象にした30秒の簡潔なチャリティービデオを作成し、緊急の原因に対する即時の寄付を促します。ビジュアルとオーディオスタイルは緊急かつダイナミックで、インパクトのある映像と現代的な音楽を使用し、HeyGenの字幕機能によってアクセシビリティを高めるための画面上のテキストを補完します。
見込みのある企業パートナーや新しいサポーター向けに、非営利団体の基本的な使命と長期的な目標を説明する60秒の情報提供プロモビデオを制作します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションを確保し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を確立します。
地元のコミュニティメンバーを対象にした20秒のソーシャルメディアクリップをデザインし、今後のイベントのボランティア登録を促します。ビジュアルスタイルは明るくコミュニティに焦点を当て、親しみやすいバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターを創造的に活用して多様なボランティアを表現することができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な募金ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは非営利団体が魅力的な募金ビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用して、潜在的な寄付者に響く効果的なストーリーテリングを作成しましょう。
HeyGenは使いやすいチャリティープロモビデオメーカーとしてどのような機能を提供していますか？
HeyGenは直感的で使いやすいエディターを提供し、プロフェッショナルなチャリティープロモビデオを迅速に作成できます。テキスト読み上げ、オート字幕生成、ロイヤリティフリーのメディアライブラリを活用して、ソーシャルメディア向けにメッセージを強化できます。
HeyGenは非営利ビデオ向けの高度な音声と字幕機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成とテキスト読み上げ機能を提供し、多様なナarrativesを作成できます。また、オート字幕生成機能により、非営利ビデオがより広い視聴者にアクセス可能になり、エンゲージメントが向上します。
HeyGenでチャリティービデオのブランディングとエクスポートオプションをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは完全なブランディングコントロールを可能にし、ロゴやブランドカラーをチャリティービデオに統合できます。アスペクト比を簡単に調整し、最適な共有のために最終ビデオをすべてのソーシャルメディアプラットフォームでエクスポートできます。