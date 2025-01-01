チャリティプロモビデオジェネレーター：インパクトのあるキャンペーンを作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、魅力的なチャリティビデオで寄付を増やしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のサポーターやターゲットとするオンラインコミュニティを引き付け、特定のキャンペーンのために即座に寄付を促す45秒のダイナミックな資金調達ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、エネルギッシュで、鮮やかなモーショングラフィックスとアップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを組み込んでいます。HeyGenの「AIアバター」を利用して、寄付がどのように直接寄付を促進し、キャンペーン目標の達成を助けるかを説明する明確で説得力のある行動喚起を提示します。
潜在的なボランティアやコミュニティパートナーを対象にした30秒の親しみやすいチャリティ説明ビデオを開発し、彼らがどのように関与できるかを簡単に説明します。ビジュアルの美学は親しみやすく、イラスト的で、アニメーションアイコンと暖かいカラーパレットを使用し、明確で招待的な声でサポートされています。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、プロフェッショナルなナレーションを提供し、簡単なステップでボランティア活動が可能であることを説明し、彼らの貢献の影響を伝えます。
既存の寄付者やフォロワーを対象に、彼らのサポートに感謝の意を表すための15秒の簡潔な感謝ビデオをソーシャルメディアマーケティング用にデザインしてください。ビジュアルスタイルは明るく、祝祭的で、共有しやすく、ポジティブなイメージのクイックカットとアップビートでインスパイアリングな音楽トラックを特徴としています。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、主要なメッセージを伝え、プラットフォーム全体で広く共鳴する効果的な非営利マーケティングビデオにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私の非営利団体がインパクトのある資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを迅速かつ効率的に作成するのを支援します。私たちのAIビデオメーカーは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとスクリプトからのテキストビデオやボイスオーバー生成などのAI機能を活用して、認知度を高め、寄付を促進するインパクトのあるビデオを制作します。
HeyGenはチャリティビデオテンプレートをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、チャリティビデオテンプレートをパーソナライズするための強力なブランディングコントロールと広範なメディアライブラリを提供しています。組織のロゴを簡単に追加し、色を調整し、関連するストックメディアや独自のビデオクリップを組み込んで、メッセージがユニークでブランドに合ったものになるようにします。
HeyGenはソーシャルメディアマーケティング用に字幕や異なるアスペクト比のビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションを使用して、より広い視聴者へのアクセスを向上させるビデオの生成をサポートしています。また、異なるソーシャルメディアマーケティングプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整でき、非営利ビデオがプロフェッショナルに見え、どこにいてもサポーターに効果的に届くようにします。
HeyGenのAIビデオメーカーはチャリティプロモビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、チャリティプロモビデオの作成を大幅に効率化します。AIアバターや高度なボイスオーバー生成などの機能を活用して、組織が時間とコストを節約し、高品質な非営利ビデオの制作プロセスをシンプルかつ効率的にします。