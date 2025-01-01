非営利団体向けチャリティ募金ビデオメーカー

AIを活用したボイスオーバー生成で、影響力のある募金ビデオを作成し、リーチを最大化しましょう。

寄付が受益者に与える具体的な影響を示す、感動的な45秒のビデオを制作してください。個人の寄付者やボランティアを対象に、心温まるビジュアルと感動的な音楽を用いた感情に訴えるストーリーテリングを展開します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、感情的なつながりを強化し、真実味と個人的なタッチを加えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルを対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディア募金ビデオを作成し、緊急の原因に対する即時行動を促します。鮮やかでモダンなビジュアルとアップビートで魅力的な音楽を使用して、迅速に注意を引きます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、混雑したフィードの中で目立つ効果的なチャリティ募金ビデオメーカーのアピールを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
小規模な非営利団体を対象にした60秒の情報提供ビデオをデザインし、広範なリソースを必要とせずにプロフェッショナルな非営利募金ビデオを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、安心感のある音声トーンを使用します。HeyGenのAIアバターを組み込んで情報を明確かつ魅力的に提示し、複雑なステップを簡単でアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
企業スポンサーや助成団体向けに、支援の直接的な結果を示し、認知度を高めるための簡潔な20秒のインパクトレポートビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは事実に基づき、洗練されており、プロフェッショナルであるべきです。HeyGenの字幕/キャプションを活用して重要な統計と行動喚起を強調し、理解と透明性を最大化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティ募金ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、非営利団体のストーリーを伝え、寄付を促し、リーチを最大化する魅力的な募金ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
非営利団体のストーリーに合わせたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択して、募金ビデオを始めましょう。これにより、プロジェクトの迅速で魅力的なスタートが可能です。
2
Step 2
メッセージを追加
あなたの目的を生き生きとさせましょう。リアルなAIボイスを使用した強力なボイスオーバー生成でビデオを強化し、メッセージが潜在的な寄付者に明確に響くようにします。
3
Step 3
ブランディングを適用
組織のアイデンティティを強化します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをシームレスに組み込み、信頼と認識を構築します。
4
Step 4
エクスポートと共有
影響力のある募金ビデオを完成させ、最大の効果を発揮する準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、選択したチャネルでのリーチと寄付を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なストーリーでオーディエンスを鼓舞

オーディエンスと深くつながり、あなたの使命に対するサポートと寛大さを促す力強く、感動的なビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちの非営利団体が寄付者に響く魅力的な募金ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なストーリーテリングビデオを制作することで、非営利団体がその使命と影響を効果的に伝え、寄付を促すことを可能にします。HeyGenは理想的なチャリティ募金ビデオメーカーです。

HeyGenはチャリティ募金ビデオの作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、組織が広範な編集経験を必要とせずに高品質な募金ビデオを迅速に制作できるようにします。

HeyGenは私たちの非営利募金ビデオが強力なブランドを維持し、ソーシャルメディアでのリーチを最大化することを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべての非営利募金ビデオで一貫したアイデンティティを維持できます。また、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化し、リーチと寄付を最大化できます。

HeyGenは私たちのビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、ボイスオーバーやキャプションを追加するツールを提供していますか？

はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの機能により、メッセージが明確になり、より広いオーディエンスに届き、募金ビデオの影響を高めます。