Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コミュニティメンバーや企業スポンサー向けに、組織の活動の舞台裏を本格的なドキュメンタリースタイルで紹介する45秒のチャリティ募金ビデオを開発し、認知度を高めます。ビデオには実際の人々と場所をフィーチャーし、HeyGenによって生成された明確で魅力的なAIアバターボイスオーバーを使用します。
若いソーシャルメディアに精通した層をターゲットにした60秒の非営利募金ビデオを制作し、チャリティによって人生が変わった人の感動的な個人ストーリーを伝えます。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとアップビートな音楽を使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して広範なアクセスとエンゲージメントを確保します。
寄付の集合的な影響と資金の利用方法を説明する30秒の簡潔なビデオを設計し、忙しいプロフェッショナルやオンライン視聴者を対象とします。このビデオは、クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを特徴とし、視覚的に魅力的なデータポイントと安心感のあるトーンを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成によってプロフェッショナルなサウンドを実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはチャリティのための魅力的な募金ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバターとカスタマイズ可能な要素を通じて、強力なストーリーテリングで魅力的な募金ビデオを制作する力を非営利団体に提供します。このアプローチは、寄付を増やし、あなたの目的の認知度を効果的に高めるのに役立ちます。
HeyGenはカスタマイズ可能なチャリティビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを効率化するために特別に設計された多様なチャリティビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズして、独自のブランド、メディアライブラリアセット、メッセージを使用して、影響力のある非営利募金ビデオを作成できます。
HeyGenは非営利団体向けにどのようなAI生成機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトを完全なビデオに変換する強力なAIビデオジェネレーターを含む高度なAI生成機能を提供しています。AIによるボイスオーバー生成とテキストビデオ機能により、スタジオ品質のコンテンツを制作するために必要な時間と労力を大幅に削減します。
自分のブランド要素やメディアをHeyGenビデオに統合できますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールをサポートしており、独自のロゴをアップロードし、色をカスタマイズし、メディアライブラリから個人のメディアを統合することができます。これにより、募金ビデオがユニークでプロフェッショナルであり、組織のアイデンティティに完全に一致することを保証します。