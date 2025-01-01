資金調達成功のためのチャリティーイベントプロモビデオメーカー
強力なブランディングコントロールであなたの目的のための魅力的なビデオ広告を作成し、寄付者を簡単に引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
過去の寄付者や潜在的な企業スポンサーを対象にした45秒の感動的な資金調達ビデオを開発し、HeyGenのAIアバターを通じて寄付の影響を示す説得力のあるストーリーを提供し、共感を呼び起こす非営利ビデオを作成します。
最近のチャリティーイベントのエネルギーを捉えた60秒のダイナミックなリキャップビデオを制作し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなビジュアルと自動字幕/キャプションを組み合わせて、フォロワーや一般の人々にイベントのハイライトとリキャップを広く届けます。
新しいサポーターや潜在的な受益者に特定の原因について教育するための30秒の説明ビデオを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メッセージを明確かつ簡潔に伝え、さまざまな教育プラットフォームでのアスペクト比のリサイズとエクスポートに備えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利団体のためにどのように影響力のある資金調達ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトをすばやく魅力的なカスタムビデオコンテンツに変換し、チャリティーイベントプロモビデオメーカーのニーズをシンプルかつ効果的にします。
HeyGenはチャリティーイベントプロモビデオのためのすぐに使えるテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはチャリティーイベントプロモビデオ作成を開始するためのすぐに使えるテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、高品質のビデオ広告や魅力的なイベントハイライトとリキャップを効率的に制作するのに役立ちます。
HeyGenは非営利ビデオコンテンツを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、非営利ビデオを向上させるために、先進的なナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの強力なAI機能を提供しています。これらのAIツールはメッセージを明確かつアクセスしやすくし、より広いオーディエンスとつながるのに役立ちます。
HeyGenを使用してプロモビデオ内でブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、プロモビデオにロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。これにより、カスタムビデオコンテンツが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保ち、すべてのソーシャルメディアマーケティング活動に対応します。