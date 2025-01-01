チャリティ認知度向上ビデオメーカー：影響力のあるストーリーを作成

プロフェッショナルなナレーション生成で、非営利団体の認知度を簡単に高め、行動を促します。

非営利団体のために、潜在的な寄付者やボランティアを対象とした60秒の認知度向上ビデオを作成し、その使命を紹介し、心温まるビジュアルとHeyGenによる感動的でプロフェッショナルなナレーションを通じてポジティブな影響を示します。ビジュアルスタイルは温かみがあり、ドキュメンタリー風で、実際のシナリオを特徴とし、穏やかで心を打つ背景音楽が伴います。このビデオは認知度を高め、信頼を築くことを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いソーシャルメディアに精通した個人の注意を引くために設計された30秒のダイナミックな資金調達ビデオを開発し、明確な行動喚起を伴うチャリティイベントを宣伝します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、現代的で、鮮やかなグラフィックとアップビートな音楽を利用し、HeyGenのAIアバターが視聴者に直接イベントの詳細を伝えます。目標はイベントの宣伝と即時のサインアップを促すことです。
サンプルプロンプト2
資金調達と寄付が受益者に与える具体的な影響を示すために、ビデオストーリーテリングを活用した45秒の説得力のあるビデオを制作し、寄付がどのように違いを生むかを証明したいと考える個人を対象としています。ビジュアルスタイルは心温まるもので、ソフトな照明とストック映像を使用した模擬インタビューを組み合わせ、共感的な背景音楽で強化されています。重要なのは、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、強力な証言がすべての視聴者にアクセス可能であることを保証し、より深い感情的なつながりを促進し、さらなる支援を促すことです。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケティングのための15秒の簡潔なチャリティ認知度向上ビデオを作成し、あまり知られていない原因に対する迅速なエンゲージメントを目的としたソーシャルメディアユーザーの幅広いオーディエンスをターゲットにします。ビジュアルスタイルは視覚的に印象的で情報豊かであり、HeyGenのメディアライブラリからのダイナミックなストック映像に太字のテキストオーバーレイと簡潔なメッセージを使用し、アップビートで短い音楽のスニペットと組み合わせます。主な目標は迅速に認知度を高め、初期の関心を引き起こすことです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティ認知度向上ビデオメーカーの使い方

非営利団体のために魅力的な資金調達と認知度向上ビデオを簡単に作成。AIの力を活用して、あなたの使命を共有し、行動を促すプロフェッショナルなコンテンツを提供します。

1
Step 1
基盤を選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトを貼り付けて自動的にビデオシーンを生成します。これにより、チャリティ認知度向上ビデオの作成プロセスが簡素化されます。
2
Step 2
ストーリーを作成
メッセージを魅力的なコンテンツに変換します。AI機能を使用してテキストから説得力のあるナレーションを生成し、自分の声を録音することなく、組織のユニークなビデオストーリーテリングを伝えることができます。
3
Step 3
ビジュアルで強化
関連する画像やビデオクリップを追加してビデオをパーソナライズします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、影響力のあるビジュアルを見つけるか、自分のものをアップロードして、非営利団体の活動を効果的に紹介し、認知度を高めます。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
アクセシビリティのために自動字幕とキャプションを追加してチャリティビデオを完成させます。その後、さまざまなアスペクト比で高品質のビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアマーケティングや寄付を促すために準備します。

使用例

受益者の影響ストーリーを強調

AIビデオを制作して、あなたのチャリティの活動がもたらすポジティブな影響を効果的に示す、魅力的な受益者のストーリーを紹介します。

よくある質問

HeyGenは非営利団体が影響力のある資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを制作するのを支援します。広範な制作リソースを必要とせずに、認知度を高め、資金調達と寄付の目標をサポートするためのプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはチャリティ認知度向上ビデオの作成を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオ生成やナレーション生成を含む高度なAI機能を提供し、チャリティ認知度向上ビデオの作成を大幅に効率化します。使いやすい編集ツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、あなたの目的のために認知度を高める魅力的なストーリーを効率的に作成できます。

HeyGenはソーシャルメディアマーケティングのためのビデオストーリーテリングを効果的に活用し、認知度を高めるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバター、字幕とキャプション、アスペクト比のリサイズなどのツールを提供することで、ソーシャルメディアマーケティングのためのビデオストーリーテリングを強化するよう設計されています。これにより、注意を引くコンテンツを作成し、明確な行動喚起を含め、さまざまなプラットフォームで認知度を高めることができます。

HeyGenは資金調達とイベントプロモーションのためのコスト効率の高いビデオ制作をどのように可能にしますか？

HeyGenはAI技術を活用して、高価な機材や俳優を必要とせずに、資金調達とイベントプロモーションのためのビデオ制作をコスト効率よく行えるようにします。当社のプラットフォームは、ストック映像とカスタマイズ可能なテンプレートを備えたメディアライブラリを提供し、高品質のビデオを効率的かつ予算内で制作することができます。