慈善活動によって人生が変わった一人の個人の物語を語る、60秒の心温まるビデオを作成し、潜在的な寄付者や一般の人々を感動させることを目指します。ビジュアルスタイルは柔らかく親密でドキュメンタリー風にし、感動的なオーケストラ音楽を組み合わせます。HeyGenの「Voiceover generation」機能を活用して個人の旅をナレーションし、感情的な共鳴を確保し、視聴者に「寄付を促す」強力な「ビデオストーリーテリング」を提供します。

