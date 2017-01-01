寄付を促進する慈善認知ビデオジェネレーター
行動と寄付を促す影響力のある非営利団体の認知ビデオを作成します。真実味のあるストーリーテリングのために、私たちの高度なVoiceover generationを活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアユーザーを対象にした30秒の「非営利団体の認知向上キャンペーン」ビデオをデザインし、差し迫った問題と組織がそれにどのように対処しているかを説明します。ビジュアルスタイルは明るく現代的で、明確なインフォグラフィックスを使用し、アップビートで現代的なサウンドトラックを補完します。HeyGenの「Subtitles/captions」を使用して、音声なしでもアクセス可能で最大限のエンゲージメントを確保し、プラットフォーム全体で迅速に「認知を高める」ことを効果的に支援します。
組織の使命を詳述し、ボランティアや企業パートナーを招待する45秒の「資金調達ビデオ」を制作します。このビデオは、誠実で楽観的なビジュアルトーンを持ち、クリーングラフィックスとインスパイアリングで控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの「AI avatars」を利用して、信頼できる一貫した顔で重要なメッセージを提示し、視聴者に参加を促す明確な「行動喚起」で締めくくります。
「慈善認知ビデオジェネレーター」のための15秒のインパクトのあるソーシャルメディアビデオを開発し、重要な問題とその原因による即時の解決策を紹介します。このビデオはテンポが速く、視覚的に鮮やかで、インパクトのあるサウンドバイトと最小限のテキストを使用したクイックカットを採用します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、若者や「ソーシャルメディアビデオ」トレンドに共鳴する魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利団体のためにどのようにビデオストーリーテリングを強化し、認知を高めることができますか？
HeyGenはAIアバターとVoiceover generationを使用して、非営利団体が魅力的な物語を作成するのを支援し、慈善認知ビデオをより魅力的にします。テンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、ミッションを効果的に伝え、原因の認知を高めます。
HeyGenは慈善認知キャンペーンのビデオ作成を簡素化するためにどのような特定の機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトからの強力なテキストからビデオへの変換機能、テンプレート＆シーン、ドラッグ＆ドロップ編集を提供し、ビデオ作成を簡素化します。また、字幕/キャプションを追加し、ブランド管理を活用して、非営利団体の認知キャンペーンの一貫したメッセージを維持できます。
HeyGenは非営利団体が効果的な資金調達ビデオを作成し、寄付を促進するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能な行動喚起要素を組み込むことで、非営利団体が影響力のある資金調達ビデオを制作するのを支援します。魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に作成し、より広いオーディエンスにリーチし、寄付を促進します。
HeyGenのAIビデオジェネレーター技術は、ビデオ作成の経験が豊富でない非営利団体にとって使いやすいですか？
はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、誰でもプロフェッショナルな慈善認知ビデオを迅速に作成できます。直感的なインターフェースと多様なテンプレートを組み合わせることで、専門的なビデオ編集スキルがなくても非営利団体が高品質のコンテンツを制作できます。