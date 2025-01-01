非営利団体向けチャリティサポート概要ビデオメーカー

HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、寄付を促進する効果的なチャリティ説明ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利のマーケティングチームや小規模なチャリティー組織を対象にした、30秒の活気ある資金調達ビデオを開発し、新しいキャンペーンの立ち上げの容易さを示します。このダイナミックなビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、モチベーションを高める音楽と熱意あるプレゼンテーションで行動を促し、あなたの活動を強調します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や既存のサポーターを対象にした、希望に満ちた60秒のビデオを制作し、寄付がどのように影響を高めるかを力強く示します。感情的なビジュアルスタイルは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによって強化され、穏やかなナレーションと明確な字幕/キャプションが付いており、アクセシビリティを確保し、感情的な共鳴を最大化します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザーや若い世代を対象にした、20秒の簡潔なチャリティサポート概要ビデオを作成し、迅速に消費できるように設計します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くモダンで、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、メッセージが即座に魅力的であることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティサポート概要ビデオメーカーの使い方

直感的なビデオメーカーで、チャリティ活動を紹介し、サポーターを引き付け、寄付を促進する魅力的な概要ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
「カスタマイズ可能なテンプレート」のライブラリから選択するか、自分のスクリプトを貼り付けて開始します。プラットフォームはスクリプトからテキストをビデオに変換し、初期のビデオシーンを迅速に生成します。
2
Step 2
コンテンツをパーソナライズ
メディアライブラリ/ストックサポートから魅力的な「ストックメディア」を統合して、ビデオのメッセージを強化します。また、表現力豊かなAIアバターを追加し、自然な音声のボイスオーバーを生成することもできます。
3
Step 3
ビデオを洗練し、ブランド化
ビデオの「アクセシビリティ」とエンゲージメントを高めるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。組織のロゴやカラーを含む独自のブランディングを適用します。
4
Step 4
エクスポートして広く配信
「資金調達ビデオ」を完成させ、観客に最適なフォーマットを選択します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを準備し、そのリーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある概要ビデオで観客を鼓舞

チャリティの活動を強調し、より深い関係を築き、寄付者の参加を促すモチベーショナルな概要ビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチャリティ団体向けの効果的な資金調達ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、チャリティ団体がプロフェッショナルな資金調達ビデオやチャリティ説明ビデオを簡単に制作できるようにします。AIビデオメーカー技術を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してメッセージを効果的に伝えます。

HeyGenは非営利団体のビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや組織のロゴやブランドカラーを統合する機能を含む、広範なカスタマイズオプションを提供しています。また、多様なメディアライブラリとストックサポートを活用して、ユニークでブランドに合った非営利団体のビデオを作成し、観客に共鳴させることができます。

HeyGenはチャリティビデオコンテンツのアクセシビリティを向上させる機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプション生成と高品質のボイスオーバー生成を通じて、チャリティビデオのアクセシビリティを向上させます。これらの機能により、メッセージがより広い観客に届き、包括的なコミュニケーション基準に準拠します。

HeyGenが生成するAIアバターは、私の活動の寄付を増やすのに役立ちますか？

HeyGenのAIアバターは、説得力があり一貫した画面上の存在感を提供し、非営利のマーケティングチームがその使命を効果的に伝えるのを助けます。AIアバターを活用して力強い物語を伝えることで、寄付を増やし、チャリティ活動へのサポートを集めるために設計された魅力的なコンテンツを作成できます。