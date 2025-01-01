チャリティイベントプロモビデオメーカー：資金調達を促進
HeyGenのスマートなスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、強力な資金調達ビデオを簡単に生成します。
最近の取り組みの深い影響を共有するための心温まる45秒のチャリティビデオを開発し、過去の寄付者、ボランティア、そして広範なコミュニティを対象に、彼らの支援を強化します。このビデオは、受益者やイベントの成功を収めた短いクリップや写真をフィーチャーし、ソフトでインスピレーションを与えるインストゥルメンタルスコアに設定された、真実で反映的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者に最大限のアクセス性と感情的な共鳴を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してストーリーテリングを強化します。
重要な社会問題についての認識を高め、私たちの非営利団体の解決策を紹介するための60秒の情報提供プロモビデオを制作し、新しいオーディエンスや潜在的なパートナーを引き付けます。ビジュアル美学はクリーンでプロフェッショナル、そしてやや緊急性を持たせ、説得力のある統計と実際の例を組み込み、真剣でありながら希望に満ちたサウンドトラックで補完します。HeyGenのAIアバターを使用して、重要な事実と統計を説得力を持って伝え、スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して複雑な情報を明確かつ簡潔に伝えます。
舞台裏の雰囲気を持つ、インスピレーションを与える30秒の資金調達ビデオを作成し、私たちの次のチャリティイベントのために新しいボランティアを募集します。ビジュアルスタイルはダイナミックで本物であり、ボランティアが積極的に関与し、笑顔でいる様子を示し、エネルギッシュでアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なシーケンスを迅速に組み立て、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してソーシャルメディア最適化を行い、プラットフォーム全体での広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはチャリティイベントプロモビデオのストーリーテリングをどのように強化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、感情的なインパクトを生む強力なストーリーテリングを可能にし、チャリティイベントのための魅力的な資金調達ビデオを作成します。
HeyGenはチャリティイベント用のビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なビデオテンプレートとシーンを提供しており、チャリティイベントのためのカスタムビデオコンテンツを迅速に生成し、効果的なプロモーションビデオの作成を簡素化します。
非営利ビデオの作成においてHeyGenはどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバター、ボイスオーバー生成、スクリプトからのテキストビデオなどの強力なAI機能を統合しており、魅力的な非営利広告やプロモーションビデオの制作を自動字幕付きで大幅に効率化します。
私の組織のチャリティビデオコンテンツのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、組織のブランドロゴや特定の色を簡単に組み込むことで、すべてのチャリティビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保できます。