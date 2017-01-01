キャラクタービデオメーカー: 魅力的なアニメーションコンテンツを作成

カスタマイズ可能なAIアバターを使用したAIビデオツールで、あなたの物語を簡単に命を吹き込み、魅力的なアニメーションビデオを作成します。

新製品を発売する小規模ビジネスオーナーに最適な45秒のアニメーションビデオを作成し、魅力的なキャラクターがその利点を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくカラフルな2Dアニメーションで、HeyGenの音声生成機能を使用した陽気で親しみやすいナレーションを組み合わせ、キャラクタービデオメーカーの体験を直感的で楽しいものにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最先端のコミュニケーションツールに興味を持つテクノロジーに精通した個人を対象とした60秒の説明ビデオを開発します。リアルなAIアバターが複雑なコンセプトをわかりやすく紹介します。ビデオはモダンでクリーンな美学を採用し、HeyGenのAIアバターをプレゼンターとして使用し、プロフェッショナルでありながら魅力的な声でAIビデオツールの力を示します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家が魅力的なソーシャルメディア広告を作成することを目指した30秒のキャラクター駆動型マーケティングビデオをデザインします。このダイナミックな作品は、テンポの速いビジュアル、大胆なテキストオーバーレイ、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストからビデオへの便利さを活用して、魅力的なアニメーションビデオを迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
教育者やコンテンツクリエーターが魅力的な物語を語るために作られた90秒のアニメーションショートストーリーを想像してください。ビジュアルスタイルは、表情豊かなキャラクターを持つ風変わりな手描きの美学を模倣し、温かいナレーションの声と控えめなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、物語を魅力的なアニメーションビデオに簡単に変換し、キャラクタービデオメーカーの本質を真に体現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャラクタービデオメーカーの使い方

アニメーションキャラクターとダイナミックなシーンであなたの物語を簡単に命を吹き込み、あらゆる目的のために魅力的なビデオを作成します。

1
Step 1
アニメーションキャラクターを作成
多様なアニメキャラクターオプションから選ぶか、AIキャラクタージェネレーターを利用して、ビデオ用のユニークなキャラクターをデザインします。
2
Step 2
スクリプトと音声を追加
スクリプトを入力し、AIテキストから音声への機能を使用して自然な音声を生成し、キャラクターがメッセージを効果的に伝えるようにします。
3
Step 3
シーンを選択してカスタマイズ
多様なビデオテンプレートから選び、アニメーションビデオに最適な背景と設定を構築し、広範なメディアライブラリを活用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アニメーション作品を完成させ、MP4ビデオファイルを簡単にエクスポートし、希望するすべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習のエンゲージメントを向上

.

アニメーションキャラクターを使用して教育資料や企業トレーニングを強化し、学習者の理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはキャラクターを使ったユニークなアニメーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターを活用して、あなたの物語を命を吹き込むキャラクタービデオメーカーになることを可能にします。多様なライブラリから選ぶか、カスタムキャラクターをデザインすることで、アニメーションビデオを簡単かつ魅力的に作成できます。

HeyGenでどのようなアニメーションビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、さまざまな目的に合わせたプロフェッショナルなアニメーションビデオを簡単に制作できます。魅力的な説明ビデオやマーケティングビデオを含む多様なビデオテンプレートとAIツールを活用して、物語を魅力的にし、ストーリーテリングを強化します。

HeyGenはキャラクターデザインの高度なカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです！HeyGenは高度なカスタマイズオプションを提供し、AIアバターやアニメキャラクターをブランドや物語にぴったり合わせることができます。これをストックメディアライブラリやモーションエフェクトと組み合わせて、真にユニークなビジュアルコンテンツを作成します。

HeyGenはアニメーションコンテンツの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なアニメーションビデオに変換するAIテキストからビデオへの機能を使用して、簡単にビデオを作成します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、自然な音声を生成して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作します。