キャラクタービデオジェネレーター: AI動画を瞬時に作成
スクリプトを強力なテキストから動画への機能で魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
家族やユニークなギフトアイデアを探している個人を対象にした、心温まる45秒の物語動画を制作してください。パーソナライズされたアイテムの感動的なストーリーを描き、柔らかく温かみのあるシネマティックなビジュアルスタイルと穏やかな音楽を背景にした感情的なオーディオスタイルを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用してストーリーを構築し、字幕を追加してアクセシビリティを確保し、パーソナライズされたコンテンツが深く響くようにします。
プロフェッショナルや生涯学習者を対象にした、エキサイティングな新しいオンラインコースを宣伝する60秒のダイナミックな発表動画を開発してください。モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと大胆なテキストオーバーレイを使用します。音声は自信に満ちた、熱意ある明瞭なナレーションで提供されるべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してトーンをすばやく設定し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームで完璧に見えるようにします。
潜在的な顧客やマーケティングプロフェッショナル向けに、革新的なガジェットを紹介する20秒の魅力的な製品紹介動画を生成してください。製品の特徴に焦点を当てたミニマリストで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、キャラクタービデオジェネレーターを使用して、簡潔で説得力のある音声と微妙な効果音を組み合わせます。HeyGenのAIアバターを使用して製品のインタラクションを示し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルプレゼンテーションを豊かにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の動画制作プロセスを向上させますか？
HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターは、テキストプロンプトを効率的に魅力的な動画コンテンツに変換します。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを統合し、さまざまな用途に対応した動画制作のワークフローを簡素化します。
HeyGenでどのようなクリエイティブな動画を作成できますか？
多用途なAI動画メーカーとして、HeyGenはユーザーに幅広いクリエイティブコンテンツの制作を可能にします。事前に作成されたAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的なトレーニング動画、情報提供動画、またはパーソナライズされたコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはAIを使ってテキストを動画に変換することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはスクリプトをダイナミックな動画にシームレスに変換する先進的なテキストから動画へのAIジェネレーターです。テキストを入力するだけで、HeyGenは高度なAIを活用して、リップシンクと表現力豊かなAIボイスを備えた高品質な動画制作を行います。
HeyGenはどのようにしてAIアバターを動画制作に活用しますか？
HeyGenは高度なAIアバタージェネレーターを備えており、多様なリアルなデジタルキャラクターを提供します。これらのAIアバターは自然な動きと正確なリップシンクでスクリプトを生き生きとさせ、動画をより魅力的でプロフェッショナルにします。