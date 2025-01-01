チャネルセールストレーニングビデオジェネレーター：パートナーのパフォーマンスを向上
リアルなAIアバターを使用して、チャネルパートナー向けの魅力的なセールストレーニングとオンボーディングビデオを迅速に展開します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザーや既存の顧客を対象にした60秒の簡潔なチュートリアルビデオを作成し、複雑な機能をクリーンでステップバイステップのビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックで示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、指示を簡単に魅力的なプレゼンテーションに翻訳し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。
新しいチャネルパートナー向けに30秒の歓迎オンボーディングビデオを開発し、プロフェッショナルでクリーンなデザインとインスパイアリングなバックグラウンドミュージック、温かいAIボイスを特徴とします。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を迅速に確立し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて、強い第一印象を与えます。
社内の従業員や外部のステークホルダー向けに40秒のインスピレーションビデオを制作し、高品質のストック映像とシネマティックな音楽を使用して会社のビジョンを明確に伝えます。慎重に作成されたスクリプトをテキスト-to-ビデオ機能でビデオに変換し、ブランドキットの要素を一貫して適用することで、この物語をシームレスに構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを迅速かつクリエイティブに作成するのを助けますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートライブラリとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作する力をユーザーに提供します。スクリプトを提供するだけで、HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術がAIボイスオーバーでコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenが多様なコンテンツニーズに対して効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオを高度なAIボイスオーバー機能で変換する強力なAIビデオジェネレーターです。オンボーディングビデオやチュートリアルビデオなど、さまざまなアプリケーションをサポートし、グローバルなオーディエンスにリーチするための多言語サポートを提供します。
HeyGenはチャネルセールストレーニングビデオを私たちのブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは優れたチャネルセールストレーニングビデオジェネレーターとして機能し、一貫性を確保するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやカラーを含むブランドキットを簡単に統合し、セールスイネーブルメントコンテンツを強化できます。
HeyGenの生成AIはオンボーディングビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは高度な生成AIを活用して、インパクトのあるオンボーディングビデオの作成を簡素化し、加速します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できます。