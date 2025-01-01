チャネルパートナービデオジェネレーター：トレーニングとセールスを強化
リアルなAIアバターを使用して、テキストをダイナミックなオンボーディングおよびセールスコンテンツに変換し、効率的なビデオ作成を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スクリプトからのテキストを使用して新しい製品機能を強調する、顧客と見込み客を対象とした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。テンポの速い、エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルなスピーカーを使用して、瞬時に注目を集めるインパクトのあるセールスエネーブルメントコンテンツを作成します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、AIビデオジェネレーターがマーケティングコンテンツを作成する効率性を説明する60秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊かで親しみやすく、フレンドリーなAIナレーションが視聴者をコアの利点に導きます。
新しいHeyGenユーザーに、包括的なテンプレートとシーンを使用して迅速に最初のプロジェクトを作成するよう促す15秒の簡潔なビデオをデザインしてください。このビデオは、クイックカット、インスパイアリングなイメージ、最小限のテキストオーバーレイ、そして高揚感のあるバックグラウンドミュージックを使用して、ビデオ作成ツールの即時の力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブなマーケティングキャンペーンのための強力なビデオ作成ツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオや多様なマーケティングコンテンツを迅速に生成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、テキストをビデオに簡単に変換し、AIアバターを使用してクリエイティブなコンセプトを実現します。
HeyGenのAIアバターは、さまざまなニーズに合わせてテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの高度なAIアバターは、シームレスなテキストからビデオへの変換を可能にし、カメラや俳優を必要とせずにプロフェッショナルなビデオを制作できます。この機能は、ダイナミックなオンボーディングビデオやセールスエネーブルメントコンテンツを簡単に作成するのに理想的です。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのような種類のプロフェッショナルビデオを生成できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは非常に多用途で、マーケティングコンテンツ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアプロモーションなど、幅広いコンテンツを制作できます。豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、あらゆるニーズに合わせた洗練されたビデオを迅速に作成できます。
HeyGenは多様なコンテンツを作成するための効果的なチャネルパートナービデオジェネレーターですか？
はい、HeyGenはチャネルパートナーにとって理想的なAIビデオジェネレーターであり、ブランド化されたマーケティングコンテンツやトレーニングビデオを迅速に作成できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターにより、パートナーは高品質で一貫性のあるビデオを簡単に制作できます。