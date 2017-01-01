スムーズな移行のためのあなたの頼れる変革管理ビデオジェネレーター

魅力的なAIアバターを使用して、メッセージを明確に伝える内部コミュニケーションビデオを作成します。

IT専門家向けに、新しいサイバーセキュリティプロトコルの展開とデータ処理への影響を詳述する90秒の技術解説ビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、データ駆動型で、アニメーション化された図やフローチャートを取り入れ、音声は正確で情報豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、組織全体でのこの変革管理イニシアチブ中に、詳細な内部コミュニケーションビデオの作成をどのように効率化するかを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新入社員全員を対象に、更新された会社の経費報告システムを案内する2分間のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはユーザーフレンドリーで、明確な画面録画と役立つテキスト注釈を備え、AIアバターによる親しみやすく会話的なトーンで補完されます。このトレーニング＆オンボーディングビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して学習体験をより個人的で魅力的なものにし、手続きの変更を効果的に伝えることを目指します。
全社員を対象に、新しいリモートワークポリシーの利点と段階的な実施を説明する1分間の組織変更コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルで、クリーンなインフォグラフィックとポジティブなイメージを活用し、自信に満ちた明確なナレーションを提供します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての人にアクセス可能で明確なものにし、潜在的な懸念に対処し、理解を深めるための効果的な変革管理ビデオジェネレーターとして機能します。
既存のソフトウェアユーザーと内部開発チームを対象に、最新の機能リリースを強調する45秒の製品説明ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、UIデモンストレーションと機能のコールアウトのクイックカットを特徴とし、熱意に満ちた正確なナレーションが伴います。HeyGenのビデオテンプレートと事前に構築されたシーンを活用して、このビデオドキュメンテーションを迅速に生成し、新機能の一貫性と高品質なプレゼンテーションを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

変革管理ビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルで魅力的な変革管理ビデオを簡単に作成し、更新を明確に伝え、チームを導き、スムーズな移行を確保します。

Step 1
メッセージを作成
変革管理メッセージを作成または貼り付け、インテリジェントなテキスト-ビデオ技術がスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、組織変更コミュニケーションのための一貫性のある親しみやすいスポークスパーソンを確保します。
Step 3
ブランドを適用
会社のロゴ、カラー、フォントをブランディングコントロールを使用して組み込み、内部コミュニケーションを強化する一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕とキャプション付きの最終ビデオを生成し、最大のリーチを得るために、好みの内部コミュニケーションチャネルで簡単にダウンロードまたは共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

変革への従業員の賛同を促進

新しいイニシアチブやビジョンについて従業員を動機付け、情報を提供し、組織変革の期間中に受け入れと熱意を育みます。

よくある質問

HeyGenはテキストをビデオに変換する技術的プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することで、ビデオ作成を効率化します。高度なテキスト-ビデオ機能と強力なAIビデオジェネレーターを組み合わせ、リアルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的なコンテンツを自動的に生成します。これにより、通常ビデオ制作に伴う技術的な複雑さが大幅に軽減されます。

HeyGenは変革管理のための効果的な内部コミュニケーションビデオの生成を支援できますか？

はい、HeyGenは変革管理に特に適した魅力的な内部コミュニケーションビデオを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを迅速に活用して、重要なメッセージを効果的に伝え、広範なビデオ制作経験がなくても一貫した明確な組織変更コミュニケーションを実現します。

HeyGenには企業ビデオのためのどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオテンプレートに簡単に組み込むことができ、すべての内部コミュニケーションビデオやマーケティングビデオでプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。

HeyGenのAIアバターとナレーション生成はどのようにビデオコンテンツを向上させますか？

HeyGenの革新的なAIアバターと高品質なナレーション生成は、撮影を必要とせずに人間味を提供することでビデオコンテンツを向上させます。これらのリアルなトーキングヘッドは、メッセージを明確かつ表現豊かに伝え、自動字幕/キャプションによってさらに強化され、トレーニング＆オンボーディングビデオや製品説明など、さまざまな目的でビデオをより魅力的でアクセスしやすいものにします。