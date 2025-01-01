AIチェンジマネジメントトレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して簡単に生成されたダイナミックな説明ビデオで従業員トレーニングを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員および既存スタッフ向けに、最近の人事ポリシーの更新を詳述する45秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、理解しやすいビジュアルと落ち着いた安心感のあるAIナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してコンテンツを迅速に生成し、この社員トレーニングモジュールでのアクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
マネージャーおよびチームリーダー向けに、重要な組織再編を発表する90秒の内部コミュニケーションビデオを作成します。ビジュアルと音声スタイルは権威あるが共感的で、フォーマルな設定でプロフェッショナルなAIアバタープレゼンターをフィーチャーし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を補完して、安定性と未来のビジョンを伝え、効果的なチェンジマネジメントビデオを確保します。
リモートおよびハイブリッド勤務の従業員向けに、新しい柔軟な勤務形態に適応するためのアドバイスを提供する30秒のクイックチップビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックにし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に開始し、エネルギッシュなAIナレーションで簡潔でモチベーションを高めるメッセージを伝え、従業員のエンゲージメントを促進し、AIトレーニングビデオの重要な側面を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの創造性を高めることができますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供することで、ユーザーが非常に創造的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。ロゴや色を使用してブランドアイデンティティを組み込み、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルを確保できます。
HeyGenはどのようなAI機能を提供して魅力的なビデオコンテンツを生成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトから直接魅力的なビデオコンテンツを生成し、多様なリアルなAIアバターをフィーチャーしています。このAIビデオジェネレーターは制作を簡素化し、ユーザーが高品質のビデオを迅速かつ効率的に作成できるようにします。
HeyGenは効果的なチェンジマネジメントトレーニングビデオを作成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、影響力のあるチェンジマネジメントトレーニングビデオを制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。その直感的なプラットフォームは、説明ビデオや企業学習モジュールの迅速な作成を可能にし、デジタルトランスフォーメーションや組織変更時の明確なコミュニケーションを確保します。
HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語のボイスオーバーとキャプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語のボイスオーバーと自動AIキャプションの強力なサポートを提供し、従業員トレーニングビデオをグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。これにより、組織内の多様な言語グループ間で効果的なコミュニケーションと理解が確保されます。