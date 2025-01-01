HeyGenのAIアバターを使用して、コンテンツクリエイター志望者や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、今月のクリエイティブチャレンジを発表します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、ダイナミックなテキストオーバーレイとモチベーショナルなアップビートのサウンドトラックを特徴とし、AIアバターを「今月のチャレンジビデオメーカー」として使用して参加を促し、視聴者に初めのステップを案内します。この短いビデオは、励ましと視覚的な刺激を与え、新しいビデオチャレンジへの即時の関心を引き出すことを目的としています。

