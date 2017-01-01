認定トレーニングビデオジェネレーターで簡単にコース作成
AIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオやオンラインコースを迅速に開発しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全ての部門の新入社員を対象にしたデータプライバシー規制に焦点を当てた2分間のコンプライアンス研修動画を作成してください。この動画はプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、複雑な情報を理解しやすくするために安心感のある穏やかな音声トーンを使用します。HeyGenのリアルな「AIアバター」を活用してコンテンツを一貫して提示し、重要なポイントを自動生成された「字幕/キャプション」で強調し、この重要な社員オンボーディングプロセスでの最大限のアクセシビリティを確保してください。
新しいプロフェッショナル認定トレーニングビデオジェネレータープログラムに学習者を引き付けるための60秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルの美学はダイナミックでモダンにし、成功事例と主要な利点を紹介し、背景音楽とモチベーショナルな声で盛り上げます。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用してこの魅力的なナラティブを構築し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なビジュアルでストーリーテリングを豊かにしてください。
企業トレーニングイニシアチブの一環として、新しいソフトウェアモジュールを習得するユーザー向けの45秒の指導動画を設計してください。この動画は、明確な画面上のデモンストレーションと正確で説明的なボイスオーバーを備えた直接的なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションが必要です。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、効果的な「字幕/キャプション」を統合して、この実践的なトレーニング動画シナリオでの学習と保持を支援してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして認定トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-ビデオ技術を活用して、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なトレーニングコンテンツに変換し、認定プログラムのビデオ制作を簡素化します。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合できますか？
はい、HeyGenはSCORMエクスポートなどの機能を通じて、さまざまな学習管理システムとのシームレスな統合をサポートし、AI生成の企業トレーニングビデオの効率的な展開を可能にします。
HeyGenは多様なオーディエンス向けにトレーニングビデオをローカライズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションとAIボイスオーバー機能を提供し、トレーニングビデオをローカライズして、グローバルな従業員にとってアクセスしやすく、効果的なコンテンツを実現します。
HeyGenのAIアバターは企業トレーニングビデオ内でのブランディングをどのように強化しますか？
HeyGenのカスタマイズ可能なAIアバターは、企業トレーニングビデオで一貫したブランディングを維持し、会社のアイデンティティに合ったプロフェッショナルなビジュアルでスクリプトを生き生きとさせます。