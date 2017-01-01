内部のエンジニアリングチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートを詳述する90秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、画面上のテキストオーバーレイとアニメーションを特徴とし、権威あるが魅力的なナレーションを加えます。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、正確なナラティブを迅速に生成し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」でこの重要な技術トレーニング中の明確なコミュニケーションを確保してください。

