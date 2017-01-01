認定試験学習ビデオジェネレーター：迅速な試験準備を実現

複雑な情報を明確な説明と魅力的なトレーニングビデオに迅速に変換し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用します。

IT専門家向けに、複雑なネットワークセキュリティプロトコルの認定試験学習用の90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解が多く、明確なテキストオーバーレイを使用し、権威あるAI生成のナレーションが正確な説明を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンテンツ作成を効率化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザー向けに、ステップバイステップのセットアッププロセスを示す2分間のビデオドキュメンテーションチュートリアルを制作してください。ビデオには動的な画面録画とUIハイライトを含め、魅力的なAIアバターが各段階を視聴者に案内します。HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、包括的な視覚学習コンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
高度な技術認定試験に挑む学生向けに、迅速な試験準備のヒントを提供する60秒のビデオを作成してください。視覚的に鮮やかでテンポの速いスタイルを採用し、動的なアニメーションと励ましのナレーションを使用して、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用し、さまざまなテンプレートとシーンでの最適な理解とアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なエンジニアを対象に、新しいデータアーキテクチャ標準を分解する1分30秒の概念説明ビデオを構築してください。このビデオは、技術的な図やフローチャートを組み込んだ洗練されたビジュアルスタイルを要求し、プロフェッショナルなナレーション生成を備えた正確なAIアバターが、詳細な技術コミュニケーションのための生成AIプラットフォームの力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

認定試験学習ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したプラットフォームで、学習資料を魅力的な認定試験学習ビデオに簡単に変換し、学習を強化します。

1
Step 1
初期ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに学習コンテンツを貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストから瞬時に初期ビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルを選択
AIアバターを選んで、認定資料を提示し、視覚学習コンテンツのエンゲージメントを高めます。明確な説明を伝えるのに適したプレゼンターを選びます。
3
Step 3
ナレーションをカスタマイズ
ナレーション生成機能を利用して音声を洗練します。さまざまなナレーションスタイルから選び、教育コンテンツのためのプロフェッショナルなAI生成のナレーションを作成します。
4
Step 4
学習資産をエクスポート
自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、試験準備ビデオを完成させます。完成したビデオをエクスポートして、包括的な学習ツールとして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な医療概念を明確化

.

AIを活用して複雑な医療概念を簡素化し、医療認定とトレーニングプログラムのための明確で効果的なビデオ説明を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして認定試験学習ビデオやトレーニングコンテンツの作成を効率化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的な視覚学習コンテンツに変換することで、トレーニングビデオや認定試験学習ビデオの作成を簡素化します。AIアバターとAI生成のナレーションを使用して、効果的な学習のための明確な説明を保証します。

HeyGenが提供する高度な技術機能は、どのようにして堅牢なビデオドキュメンテーションを実現しますか？

生成AIプラットフォームとして、HeyGenはテキスト-to-ビデオ変換、カスタマイズ可能なAIアバター、多言語ビデオプレーヤー出力のサポートを含む堅牢なビデオドキュメンテーション機能を提供します。これらの技術機能は、包括的でアクセスしやすいドキュメンテーションを保証します。

HeyGenは教育ビデオのためにカスタムAIアバターや多様なナレーションスタイルを開発できますか？

はい、HeyGenはユニークなAIアバタープレゼンテーションを作成し、AI生成のナレーション技術を通じてさまざまなナレーションスタイルを提供します。これにより、試験準備のためのチュートリアルビデオライブラリの魅力と明確さが向上します。

HeyGenのテンプレートは、視覚学習コンテンツの制作をどのように加速しますか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとメディアライブラリを提供し、高品質な視覚学習コンテンツの制作を大幅に加速します。これらのテンプレートは、ユーザーがコースを効率的に作成し、ビデオを最大限の効果で構成するのに役立ちます。