Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を複雑なワークフローに導入するための90秒の指導ビデオを開発します。歓迎的でモダンな美学を目指し、動的なビジュアルを用いて彼らの役割の初期ステップを説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して制作を効率化し、一貫したブランドの外観を保つためにカスタマイズ可能なテンプレートを組み込みます。
高度な技術資格の利点を説明する2分間の認定ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練され詳細で、説明的なトーンと明瞭な字幕を伴い、アクセスしやすさを確保します。メディアライブラリ/ストックサポートから関連メディアを統合し、複雑な概念を効果的に説明し、意欲的なプロフェッショナルに向けて提供します。
新しい専門資格プログラムを発表するための45秒のプロモーションビデオをデザインします。このビデオは、エキサイティングで志向的なビジュアルスタイルと高エネルギーの音楽を持ち、見込みのある候補者を魅了します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速でインパクトのある制作を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな認定およびトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとして機能し、魅力的なトレーニングおよび認定ビデオを簡単に制作できます。その直感的なプラットフォームはプロセス全体を効率化し、従業員の成長のための高品質な指導ビデオコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはAIアバターを活用して魅力的なトレーニングコンテンツを提供できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を備えており、学習体験を向上させます。これらのAIアバターは自然なAI音声でコンテンツを提供し、従業員のトレーニングビデオをより動的でインパクトのあるものにします。
HeyGenは企業向けトレーニングビデオの効率的なソリューションとして何が優れていますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを提供し、プロフェッショナルトレーニングビデオの作成に必要な時間とリソースを大幅に削減します。この効率性は、組織が知識共有を強化し、すべての従業員に対して教育をより効率的にするのに役立ちます。
HeyGenはチュートリアルやオンボーディングなど、さまざまなトレーニングビデオ形式をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なチュートリアルビデオライブラリや効果的なオンボーディングビデオを含むさまざまなトレーニングビデオ形式の作成に対応しています。また、AIを活用してユーザーガイドやSOPを生成し、長期記憶の保持をサポートし、全体的な従業員の成長を向上させることができます。