認定教育ビデオメーカーでコースを向上させる
複雑なトピックを簡素化し、認定教育ビデオのための魅力的でリアルなAIアバターを使用してトレーニングプログラムを強化します。
複雑なモジュールに苦労している現在の学習者向けに、60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、認定のための複雑なトピックを簡素化することを目的としています。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、抽象的な概念を示すために明確な画面上のテキストと慎重に選ばれたテンプレートとシーンを使用します。音声は落ち着いた権威あるナレーションで、正確な字幕/キャプションを追加して、すべての視聴者が教育ビデオの文脈で理解を深められるようにします。
L&DチームとHRチームをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを開発し、トレーニングと認定プログラムをどれほど簡単に強化できるかを強調します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、カスタムブランディングコントロールと関連するメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで企業のアイデンティティを反映します。ダイナミックなナレーション生成により、認定ビデオメーカーの力を迅速に伝え、コンテンツ作成をシームレスで効果的にします。
認定された専門家に重要な更新を届ける15秒のアニメーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくフレンドリーで視覚的にアクセスしやすく、シンプルなアニメーションビデオ要素を使用します。音声はスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、短時間で高いインパクトを与える直接的で情報に富んだメッセージを作成します。このビデオは、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートが最適化されており、迅速で重要な通知として機能します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングと認定プログラムを強化できますか？
HeyGenは、L&DおよびHRチームがオンラインコースを開発する方法を変革し、魅力的な教育ビデオを迅速に作成できるようにします。豊富なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、認定のための複雑なトピックを簡素化し、学習をより効果的にします。
HeyGenは教育ビデオにカスタムブランディングを提供しますか？
はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、組織のロゴやカラースキームをすべての認定ビデオに組み込むことができます。これにより、一貫性が保たれ、すべての教育コンテンツでブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenが教育コンテンツのための効果的なビデオ作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、高品質な教育ビデオの制作を簡素化するため、効果的なビデオ作成ツールです。これにより、複雑なトピックを簡素化し、認定のためのダイナミックなコンテンツを迅速に作成できます。高度なビデオ編集スキルは必要ありません。
HeyGenはテキストスクリプトをアニメーション教育ビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストスクリプトをアニメーション教育ビデオに簡単に変換でき、AIナレーション生成と自動字幕を完備しています。これにより、認定ビデオのコンテンツ作成プロセスが効率的でアクセスしやすくなります。