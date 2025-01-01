認証クリアリティビデオメーカー：トレーニングビデオを簡素化
高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コンプライアンスおよび教育コンテンツのプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に作成します。
新入社員向けに、内部プロジェクト管理ソフトウェアの主要機能を示す90秒のトレーニングビデオを開発します。新しい従業員を対象とし、クリーンなビジュアルとフレンドリーなAIアバターをプレゼンターとして使用した、ステップバイステップのチュートリアルを提供するべきです。HeyGenのAIアバターは、この重要なオンラインビデオエディタのウォークスルーに人間味を加えるのに最適です。
会社の安全プロトコルの重要な更新には、異なる部門のすべての従業員向けに45秒のダイナミックなビデオが必要です。この教育コンテンツは、直接的で簡潔かつ現代的な企業美学を持ち、普遍的なアクセシビリティのために自動字幕を使用して明確さを確保する必要があります。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、このコンプライアンスメッセージのすべての詳細が簡単に理解されるようにします。
新しい分析ダッシュボードの高度な機能を潜在的なクライアントや営業チームに紹介する、魅力的な2分間の製品デモビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練され、スリークで、ブランドに厳密に一致し、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなナレーションを組み込む必要があります。HeyGenのプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンを使用することが、強力なブランドコントロールを反映した高インパクトなプレゼンテーションを確保するために重要です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーであり、リアルなAIアバターとナレーション生成を使用して、スクリプトを直接魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルビデオにどのようなブランドコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをプロフェッショナルなビデオテンプレートに簡単に組み込むことができ、常に企業のアイデンティティに一致するコンテンツを確保します。
HeyGenはトレーニングビデオの字幕を自動生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成機能を備えており、トレーニングビデオや教育コンテンツがすべての視聴者にアクセス可能でコンプライアンスに準拠していることを保証します。この機能はポストプロダクションの時間を大幅に節約します。
AIアバターは認証クリアリティビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、撮影の必要なく認証クリアリティビデオに人間味を加えます。彼らは魅力的なプレゼンターとして機能し、創造的なエンジンによって複雑な情報を理解しやすく、記憶に残りやすくします。