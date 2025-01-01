強力な証明書トレーニングビデオプログラムを開始
AIアバターを使用して一貫したビジュアルストーリーテリングを提供し、コース作成を効率化し、プロフェッショナル証明書を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングの基礎に関する「オンライントレーニングプログラム」モジュールのために、45秒の魅力的な説明動画を開発してください。既存の学習者を対象に、簡潔で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストとクリアな音声で主要な概念を強調します。この「トレーニングビデオ」セグメントは、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、複雑なアイデアを簡単に伝え、一貫したメッセージを提供します。
HRマネージャーやL&Dプロフェッショナルを対象にした30秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインし、「企業トレーニングビデオ」イニシアチブのための現代的な「ビデオ制作」の効率性を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、多様なストック映像と権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、よく制作されたコンテンツの影響を強調してください。
教育者や「コース作成」専門家向けに、魅力的な学習のための「インストラクショナルデザイン」の重要な原則に焦点を当てた60秒の簡潔なヒント動画を作成してください。親しみやすく情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、シンプルなアニメーションや画面キャプチャを使用し、フレンドリーで励ましのあるナレーションを添えます。この短いガイドは、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて複雑なアイデアを理解しやすくし、視聴者の理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして証明書トレーニングビデオプログラムの開発を強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、証明書トレーニングビデオプログラムの高品質なトレーニングビデオの制作を効率化し、複雑なビデオ制作をアクセスしやすく効率的にします。
HeyGenが魅力的なオンライントレーニングプログラムコンテンツを作成するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、オンライントレーニングプログラムコンテンツが一貫したビジュアルストーリーテリングを維持することを保証します。その直感的なプラットフォームはコース作成を簡素化し、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenはプロフェッショナル証明書や企業トレーニングのためのプロフェッショナルなビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナル証明書に適した洗練された企業トレーニングビデオの制作を可能にします。高度なナレーション生成と自動字幕を使用して、ビデオスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換し、高品質を保証します。
HeyGenはトレーニング教材のビデオ制作プロセス全体をどのように簡素化しますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリとAIアバターを使用したテキストから動画への機能を提供することで、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。これにより、従来のビデオ編集やポストプロダクションの必要性が大幅に減少し、すべてのトレーニングビデオのコンテンツ配信が加速されます。