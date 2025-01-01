証明書研修ビデオメーカー: 魅力的なコースを作成

リアルなAIアバターを使用して、コンテンツ作成を効率化し、プロフェッショナルなコースを迅速に提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な社員向けに、複雑な新しいソフトウェア機能に関する2分間の技術チュートリアルを開発し、会社の「ビデオドキュメンテーション」のSOPの重要な一部として提供します。視覚的なプレゼンテーションは非常に指導的で、詳細な画面録画とハイライトされた要素、理解を助ける明確で簡潔な字幕/キャプションを特徴とします。詳細なスクリプトから生成された落ち着いた情報提供的なナレーションが各ステップを案内し、効果的な「ハウツーガイド」となります。
サンプルプロンプト2
リモートチームメンバー向けに、会社の文化を紹介し、基本的なツールを紹介する90秒の魅力的な「社員オンボーディング」ビデオをデザインしてください。視覚と音声のスタイルは明るく歓迎的で、モダンなテンプレートを使用し、多様なAIアバターとサポートメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを組み合わせて、活気に満ちた情報豊かな体験を作り出します。このビデオは、新入社員をスムーズに統合するための重要な「研修資料」として機能します。
サンプルプロンプト3
「証明書研修ビデオメーカー」プログラムの45秒のアップデートを制作し、業界のベストプラクティスの最近の変更を強調します。再認定を求める専門家を対象に、動的で指導的な視覚スタイルでコンテンツを提示し、アニメーションテキストオーバーレイとスクリプトから生成された自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。最終出力は、さまざまな学習プラットフォームに適応できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートが必要で、「研修ビデオメーカー」の能力を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

証明書研修ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルな証明書研修ビデオを迅速に制作し、効果的な社員学習のためにコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
研修コンテンツを作成
まず、スクリプトをプラットフォームに直接書き込むか貼り付けます。証明書プログラムの魅力的な研修資料の作成を効率化するために設計されたプロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択してエンゲージメントを高めます。これらのプレゼンターがスクリプトをナレーションし、証明書研修ビデオにプロフェッショナルで一貫した顔をもたらします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高度なナレーション生成を利用して、スクリプトを自然な音声に変換します。アクセントやトーンをカスタマイズしてブランドの声に合わせ、明確で一貫した指導を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
最適な解像度とアスペクト比を選択して証明書研修ビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、LMSから内部プラットフォームまで、あらゆる配信チャネルに完璧に合わせたコンテンツを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的な研修のための複雑なテーマを明確化

複雑な概念を明確で魅力的なビデオレッスンに変換し、専門的または技術的な証明書研修をよりアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenはAIを使って研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用して、高品質な研修ビデオの制作を効率化します。スクリプトをリアルなAIアバターと自然なAIナレーションを用いて魅力的なコンテンツに変換し、通常必要とされる時間とリソースを大幅に削減します。これにより、HeyGenは多様な学習ニーズに対応する効率的な研修ビデオメーカーとなります。

HeyGenは研修コンテンツの効率的な管理と配信のための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは研修資料のシームレスな管理とスマートな共有のための強力な機能を提供しています。コラボレーションツールによりチームの効率を高め、配信のために既存の学習管理システム（LMS統合）と簡単に統合できるビデオの公開をサポートし、社員研修のワークフローを最適化します。

HeyGenはプロフェッショナルな研修資料のためにどのような高度な編集とカスタマイズツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストベースの編集、スタジオサウンドの強化、カスタマイズ可能なテンプレートを備えた強力なビデオエディターを含む包括的な編集ソフトウェアとカスタマイズオプションを提供し、研修ビデオが会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにブランドコントロールを行います。

HeyGenはそのビデオ作成ツールでグローバルな社員研修とアクセシビリティをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは多言語ビデオプレーヤー機能と自動字幕・キャプションを含む強力なローカリゼーション機能を提供することで、グローバルな社員研修を支援します。これらのツールにより、研修ビデオが多様な国際的な視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすくなり、貴重な研修コンテンツのリーチを拡大します。